رتبه گمرک استان سمنان ارتقاء یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبرشامانی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل گمرک استان سمنان با اشاره به ارتقاء جایگاه این اداره کل، گفت: رتبه های گمرک این استان از سال 88 تا هفت ماهه 91 در بخش واردات از رتبه 64 به 35 و در صادرات از 46 به 37 ارتقاء یافته است.

وی با اشاره به ارتقاء جایگاه گمرک استان سمنان در بین 144 گمرک اجرایی کشور، اظهار داشت: با توجه به وجود یک هزار و 800 واحد تولیدی، 400 واحد معدنی در استان سمنان این استان یکی از استان های صنعتی بزرگ در کشور محسوب و مبادلات بازرگانی اعم از واردات و صادرات آن نیز از آمار قابل توجهی برخوردار است.

مدیر کل گمرک استان سمنان با بیان اینکه برای جذب فعالیت های گمرکی، واردات و صادرات و ارائه خدمات گمرکی لازم است، اظهار داشت: گمرک این استان تاثیر بسزایی در کسب درآمد ملی و استانی، ایجاد اشتغال و افزایش شاخص های بازرگانی داشته است.

شامانی افزود: براساس طرح سنجش میزان رضایت مندی مراجعین از نحوه ارائه خدمات دستگاه های اجرائی استان سمنان که همه ساله توسط استانداری انجام می شود، اداره کل گمرک این استان با کسب امتیاز 90.3 از ۱۰۰ توانست در بین ۹۱ دستگاه اجرائی استان مقام سوم را کسب کند.

وی اظهار داشت: این گمرک در سال های اخیر شاهد تحولات بزرگی در زمینه های مختلف بوده است که این امر محقق نمی شد مگر با همکاری تمامی کارکنان که قابل تقدیر است.

مدیر کل گمرک استان سمنان در خاتمه تصریح کرد: با استفاده از پتانسیل های موجود در استان و شهرک های صنعتی که در شرق و غرب استان وجود دارد می توانیم زمینه های بیشتری را برای استفاده از این ظرفیت ها ایجاد کنیم.