باقر محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تغییر در سبک زندگی و شیوههای غذایی شهروندان گفت: مصرف غذاهای آماده و فست فود، نوشابههای گازدار و تنقلات ناسالم، سلامت افراد را تهدید میکند.
به گفته وی، مهمترین و اولین راه برای جلوگیری از ابتلا به بیماریهای گوناگونی که سوخت و ساز بدن را مورد تاثیر قرار می دهد، کنترل وزن است.
مدیر گروه مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت قم ادامه داد: با توجه به تغییر در عادات تحرک بدنی که در 15 سال اخیر صورت گرفته است، بیماریهایی نظیر دیابت فرصت بروز و ظهور یافتند.
وی گفت: بر اساس پیش بینی سازمان بهداشت جهانی، شیوع دیابت در سال گذشته 50 درصد افزایش یافته است و در سال 2004 ، 194 میلیون بیمار دیابتی در جهان وجود داشته است.
10 درصد مردم مبتلا به دیابت هستند
محمودی تاکید کرد: هفت درصد جمعیت کشور نیز مبتلا به دیابت هستند و در شهر قم نیز 10 درصد به این بیماری مبتلا هستند که این میزان سه درصد از میانگین کشوری بیشتر است.
وی با بیان اینکه 13 درصد از شهروندان نیز در معرض خطر ابتلا قرار دارند، یادآور شد: در کشور سالانه 9 هزار میلیارد ریال خسارات از جانب درمان این بیماری به کشور تحمیل میشود.
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت قم اظهار کرد: کاهش امید به زندگی، ایجاد انواع معلولیتها و همچنین کاهش رضایتمندی و کیفیت زندگی از عوارض این بیماری است.
وی با بیان اینکه وارد شدن بار اقتصادی فراوان به فرد، خانواده و جامعه نیز از دیگر عوارض دیابت است، افزود: 95 درصد کنترل این بیماری توسط خود شخص صورت میگیرد از این رو ایجاد تغییرات در سبک زندگی از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گفته محمودی از آنجا که این بیماری تا آخر عمر مهمان فرد مبتلا است، رعایت رژیم غذایی مناسب و انجام فعالیتهای فیزیکی مناسب برای کاهش خطرات آن موثر است.
راهاندازی دهکده سلامت
وی تصریح کرد: مرکز بهداشت سال گذشته مرکزی را با عنوان دهکده سلامت در شهر قائم راه اندازی کرد و مسائل مربوط به آموزش و اطلاع رسانی همگانی را مورد توجه قرار داد، همچنین یکی از غرفههای آن به اهمیت تغذیه و نحوه آن اختصاص یافت که با مراجعه دانش آموزان مقاطع مختلف به آموزش این مباحث میپردازد.
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت قم گفت: آموزش به کودکان در سنین پایین میتواند بالاترین تاثیرگذاری را مراقبت و جلوگیری از ابتلا به دیابت داشته باشد.
13 درصد مردم قم در معرض ابتلا به دیابت هستند/ راهاندازی دهکده سلامت
قم ـ خبرگزاری مهر: مدیر گروه مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت قم گفت: در حال حاضر 10 درصد مردم قم مبتلا به بیماری دیابت هستند و 13 درصد نیز در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند.
