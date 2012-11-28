  1. سیاست
۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۱۵

روابط عمومی مجمع:

هاشمی به رفسنجان نمی‌رود

هاشمی به رفسنجان نمی‌رود

اداره‌کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر مربوط به سفر هاشمی‌ رفسنجانی را به رفسنجان تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در تکذبیه روابط ‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: در پی انتشار مطالبی در برخی رسانه‌ها در مورد برنامه‌های دیداری آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در رفسنجان به اطلاع می‌رساند ایشان سفری به استان کرمان و شهر رفسنجان نخواهند داشت و گمانه زنی‌های رسانه‌ای در مورد برنامه‌ها و موضوع دیدارها کذب بوده و صحت ندارد.
 

کد مطلب 1753947

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