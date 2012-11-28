به گزارش خبرگزاری مهر ، در تکذبیه روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: در پی انتشار مطالبی در برخی رسانهها در مورد برنامههای دیداری آیتالله هاشمیرفسنجانی در رفسنجان به اطلاع میرساند ایشان سفری به استان کرمان و شهر رفسنجان نخواهند داشت و گمانه زنیهای رسانهای در مورد برنامهها و موضوع دیدارها کذب بوده و صحت ندارد.
ادارهکل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر مربوط به سفر هاشمی رفسنجانی را به رفسنجان تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، در تکذبیه روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: در پی انتشار مطالبی در برخی رسانهها در مورد برنامههای دیداری آیتالله هاشمیرفسنجانی در رفسنجان به اطلاع میرساند ایشان سفری به استان کرمان و شهر رفسنجان نخواهند داشت و گمانه زنیهای رسانهای در مورد برنامهها و موضوع دیدارها کذب بوده و صحت ندارد.
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