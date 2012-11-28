  1. بین الملل
۸ آذر ۱۳۹۱، ۲۱:۱۴

روزنامه آمریکایی تحلیل کرد؛

تقویت محور سلفی تنها راهکار کاهش نفوذ ایران در منطقه است

تقویت محور سلفی تنها راهکار کاهش نفوذ ایران در منطقه است

یک روزنامه آمریکایی در تحلیلی تقویت محور سلفی ها در خاورمیانه را راه مناسبی برای کاهش نفوذ ایران در منطقه خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه آمریکایی " نیویورک تایمز" با ارائه تحلیلی بهترین راه کاهش قدرت ایران و هم پیمانانش در منطقه را که سالهاست آمریکا و متحدانش را در منطقه به چالش کشانده ، تقویت سلفی ها در منطقه خواند.

نیویورک تایمز نوشت :  قیامها، جنگ ها و اوضاع اقتصادی منطقه در سال های اخیر فرصت مناسبی را برای قدرت گرفتن محورسلفی ها در منطقه به رهبری مصر، ترکیه و قطر به وجود آورده است تا از این طریق بتوان قدرت  نفوذ ایران و متحدانش را که سال هاست آمریکا و متحدانش را به چالش کشانده است، کاهش داد.

این روزنامه نوشت : ترکیه ، مصر و قطر سعی دارند با دادن وعده های دیپلماتیک و کمک های مالی، حماس را از محور مقامت یعنی ایران ، سوریه و حزب الله لبنان دور کنند.

نیویورک تایمز در ادامه می نویسد از آنجاییکه رهبران افراطی سلفی ها تمایل به همکاری با غرب و آمریکا دارند این موضوع در وضعیت کنونی منطقه شرایط مناسبی را برای آمریکا و رژیم اسرائیل به وجود آورده تا از این طریق بتوانند ایران را منزوی کنند و از میزان نفوذ آن در جهان عرب بکاهند، ایرانی که دشمن واقعی رژیم اسرائیل است.

کد مطلب 1753950

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