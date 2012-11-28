تقویت محور سلفی تنها راهکار کاهش نفوذ ایران در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه آمریکایی " نیویورک تایمز" با ارائه تحلیلی بهترین راه کاهش قدرت ایران و هم پیمانانش در منطقه را که سالهاست آمریکا و متحدانش را در منطقه به چالش کشانده ، تقویت سلفی ها در منطقه خواند.

نیویورک تایمز نوشت : قیامها، جنگ ها و اوضاع اقتصادی منطقه در سال های اخیر فرصت مناسبی را برای قدرت گرفتن محورسلفی ها در منطقه به رهبری مصر، ترکیه و قطر به وجود آورده است تا از این طریق بتوان قدرت نفوذ ایران و متحدانش را که سال هاست آمریکا و متحدانش را به چالش کشانده است، کاهش داد.

این روزنامه نوشت : ترکیه ، مصر و قطر سعی دارند با دادن وعده های دیپلماتیک و کمک های مالی، حماس را از محور مقامت یعنی ایران ، سوریه و حزب الله لبنان دور کنند.

نیویورک تایمز در ادامه می نویسد از آنجاییکه رهبران افراطی سلفی ها تمایل به همکاری با غرب و آمریکا دارند این موضوع در وضعیت کنونی منطقه شرایط مناسبی را برای آمریکا و رژیم اسرائیل به وجود آورده تا از این طریق بتوانند ایران را منزوی کنند و از میزان نفوذ آن در جهان عرب بکاهند، ایرانی که دشمن واقعی رژیم اسرائیل است.