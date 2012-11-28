8 هزار قالیباف در گیلان زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جمیل حق پرست عصر امروز در جمع کارکنان تامین اجتماعی افزود: صندوق تامینی اجتماعی بین نسلی و غیر دولتی تلقی می شود.

وی همچنین با بیان اینکه هم اکنون برای بیشتر آحاد جامعه امکان استفاده از خدمات بیمه ای فراهم شده است، اظهارداشت: بیمه کارگران ساختمانی، بیمه قالیبافان، بسیجیان، خدام مساجد و بقاع متبرکه، هنرمندان، خبرنگاران، رانندگان و سایر موارد ایجاد و اقشار مردم می توانند از خدمات بیمه ای بهره مند شوند.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت: کارفرمایان وظیفه قانونی و وجدانی خود را در مهلت معین که از سوی قانون تعریف شده انجام دهند تا سازمان بتواند به تکالیف قانونی خود عمل کند.

وی افزود: متاسفانه به دلائل مختلف از قبیل عدم آگاهی به قانون، بحران های اقتصادی در حوزه های کار آفرینی و کمبود نقدینگی باعث می شود کارفرما در پرداخت به موقع حق بیمه خود با مشکلاتی رو به رو شود.

حق پرست ادامه داد: اگر چنانچه به هر دلیلی کارفرما موفق به انجام وظیفه قانونی خود نباشد تلاش سازمان بر اینکه براساس قانون تکالیف و تعهدات خود را به بیمه شدگان ارائه دهد و پیگیر مطالبات خود از طریق قانون باشد.

وی اظهارداشت: یکی از مواد قانونی که سازمان را در راستای وصول حق بیمه یاری می دهد ماده 50 قانون تامین اجتماعی است.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت: بر اساس بند 9 ماده واحده قانون بودجه سال جاری این امکان فراهم شد برای کارفرمایانی که تا اسفند ماه سال 90 بدهی حق بیمه اعم از سهم خود، هفت درصد سهم بیمه شده و جرائم متعلقه دارند این افراد بر اساس قانون می توانند در بازه زمانی سی ام آذرماه سال جاری به واحدهای اجرایی سازمان مراجعه این بدهی های معوق را با بخشودگی بخشی از جرائم متعلقه اگر بطور یکجا پرداخت شود 90 درصد بخشوده خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه کار فرمایان می توانند از این فرصت مناسب برای تصفیه بدهی های معوقه استفاده کنند، افزود: تمامی کارگاه های بدهکار به جزء مراکز دولتی مشمول این قانون هستند.

حق پرست تصریح کرد: کار فرمایان می توانند به دو صورت پرداخت یکجا و تقسیطی از این قانون بهره مند شوند به عبارتی با پرداخت یکجای بدهی تا 90 درصد جرائم متعلقه بخشوده می شود و بصورت تقسیطی نیز تا سقف هشت ماه می توانند این بدهی را پرداخت کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که اجرای جرائم بخشودگی بیمه ای در سالهای اخیر سابقه داشته است، افزود: سازمان تامین اجتماعی در گذشته دو مرحله این قانون را اجرا کرده و این مرحله سومین دوره است و نحو اجرا و مکانیزم ها این مرحله کمی با دو مرحله دیگر تفاوت دارد.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با عنوان اینکه از بیست و دوم مهر ماه امسال این قانون عملیاتی شده است، بیان داشت: اطلاع رسانی خوبی از مسیرهای مختلف با چاپ بروشور، پوستر، پیام کوتاه و رسانه ها انجام شده است.