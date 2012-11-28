  1. بین الملل
۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۴۵

عدنان منصور تاکید کرد:

ناکامی رژیم صهیونیستی در جنگ غزه/ مردم فلسطین تسلیم نمی شوند

ناکامی رژیم صهیونیستی در جنگ غزه/ مردم فلسطین تسلیم نمی شوند

وزیر امور خارجه لبنان ضمن خطرناک توصیف کردن شرایط سوریه، تاکید کرد اسرائیل در جنگ اخیر علیه غزه به اهداف خود نرسید و شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد لبنان ،"عدنان منصور" گفت : مردم فلسطین هرگز از پایداری دست بر نمی دارند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی به اهداف خود در جنگ غزه نرسید و واکنش مردم غزه این بار توجه جهانیان و خود اسرائیل را برانگیخت و این موضوع تبعات زیادی در عرصه نظامی، سیاسی و روانی بر اسرائیل خواهد داشت.

وزیر خارجه لبنان با اشاره به بهبود شرایط فلسطینی ها بیان کرد: معادلات تغییر کرده و زمان آن فرا رسیده است که این ملت به حقش برسد.

وی درباره اوضاع سوریه گفت: هیچ طرحی جز طرح اخضر الابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه برای حل بحران سوریه وجود ندارد.

منصور بیان کرد: اوضاع  در سوریه بسیار خطرناک است. تمامیت ارضی سوریه در معرض خطر قرار گرفته که تبعات آن همه منطقه را فرا خواهد گرفت.

کد مطلب 1753952

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