کیفیت زمین چمن یادگار امام قم خوب نبود/ به لیگ قهرمانان آسیا نگاه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی بعد از برتری یک بر صفر تیم راه آهن شهر ری در دیدار خارج از خانه برابر تیم فوتبال صبای قم که در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد، عنوان داشت: کیفیت زمین چمن ورزشگاه یادگار امام قم هرگز خوب نبود و باعث شد تا بازیکنان ما و صبا در چند صحنه دچار مشکل شوند.



وی ادامه داد: هر دو تیم خوب بودند و فرصت های زیادی برای رسیدن به دروازه یکدیگر و گلزنی داشتند اما تیم ما در این دیدار در کار حمله و دفاع با برنامه بازی کرد و با توجه به اینکه در خارج از خانه بازی می کردیم توانستیم سه امتیاز بسیار خوب بگیریم.



سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهر ری اضافه کرد: ما سال قبل در لیگ یازدهم نیم فصل اول خوب نبودیم اما در نیم فصل دوم آنقدر خوب کار کردیم که جزو سه تیم برتر لیگ بودیم، همان تیم با اضافه شدن چند نفر با تجربه اکنون یک تیم منسجم شده و قطعا با اضافه شدن بازیکنان جدید در مهلت نقل و انتقالات نیم فصل قوی تر از گذشته به کار خود ادامه می دهیم.



وی یاد آور شد: ما از لحظه که کار خود را با تیم راه آهن شهر ری آغاز کردیم و البته نسبت به سایر تیم ها در شروع لیگ دوزادهم به دلیل دیر آغاز کردن تمرینات وضعیت خوبی نداشتیم، معتقد بودم که می توانیم نیم نگاهی به لیگ قهرمانان آسیا داشته باشیم.



دایی در خصوص این بازی تصریح کرد: به نظر من بازی در هر دو نیمه جذاب و خوب بود، ما در شروع بازی عملکرد خوبی نداشتیم اما بعد از 10 دقیقه بهتر شدیم و توانستیم چند موقعیت خوب ایجاد کنیم حتی می توانستیم نیمه اول به گل برسیم.



وی یاد آور شد: ما در نیمه دوم هم بسیار خوب کار کردیم و با گل به موقعی که درون دروازه تیم صبا جای دادیم توانستیم سه امتیاز ارزشمند از حریف بگیریم، به نظر من صبا هم در این دیدار خوب و هجومی بازی کرد اما تیم ما بعد از گل در کار دفاعی با برنامه بود و توانست از اندوخته خود محافظت کند هر چند دستور من بعد از گل کار دفاع نبود.



سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهر ری با بیان اینکه داور در این دیدار مشکل خاصی نداشت و غیر از چند صحنه قضاوتش خوب بود، ادعا کرد که تیمش باید در نیمه نخست به دلیل خطای مدافع صبا بر روی عباس فرد به گل یک پنالتی دست می یافت.



وی در پایان تصریح کرد: تیم صبا نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا به شمار می رود و به نظر من که یک ایرانی و طرفدار موفقیت نمایندگان ایران در مصاف با رقبای آسیایی هستم، تیم فوتبال صبای قم باید تقویت شود.

