عملیات اطفای حریق سوله آتش گرفته به اتمام رسید

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار نیروهای امدادی در محل حادثه اظهار داشت: در دقایق گذشته عملیات اطفای حریق سوله آتش گرفته در این کارخانه به اتمام رسید.

وی افزود: نیروهای آتش نشانی و هلال احمر شهرستان شهریار با تمام توان و تجهیزات خود در محل حادثه حاضر شدند.

این مسئول عنوان کرد: طبق برآوردها و بررسیها، نیازی به اعزام نیروهای امدادی از دیگر شهرستانها نیست.

جوهری از کشته شدن دو نفر در این حادثه خبر داد و گفت: چهار نفر زخمی شدند.

فرماندار شهرستان شهریار یادآور شد: در این حادثه یک سوله از کارخانه رنگسازی به صورت کامل تخریب و دچار حریق شد.

وی افزود: هم اکنون مشکلی برای امدادرسانی در این حادثه وجود ندارد.

