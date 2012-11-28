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۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۲۶

جوهری به مهر خبر داد:

عملیات اطفای حریق سوله آتش گرفته به اتمام رسید

عملیات اطفای حریق سوله آتش گرفته به اتمام رسید

شهریار – خبرگزاری مهر: فرماندار شهریار از اتمام عملیات اطفای حریق سوله آتش گرفته در کارخانه رنگسازی اندیشه خبر داد.

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار نیروهای امدادی در محل حادثه اظهار داشت: در دقایق گذشته عملیات اطفای حریق سوله آتش گرفته در این کارخانه به اتمام رسید.

وی افزود: نیروهای آتش نشانی و هلال احمر شهرستان شهریار با تمام توان و تجهیزات خود در محل حادثه حاضر شدند.

این مسئول عنوان کرد: طبق برآوردها و بررسیها، نیازی به اعزام نیروهای امدادی از دیگر شهرستانها نیست.

جوهری از کشته شدن دو نفر در این حادثه خبر داد و گفت: چهار نفر زخمی شدند.

فرماندار شهرستان شهریار یادآور شد: در این حادثه یک سوله از کارخانه رنگسازی به صورت کامل تخریب و دچار حریق شد.

وی افزود: هم اکنون مشکلی برای امدادرسانی در این حادثه وجود ندارد.
 

کد مطلب 1753955

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