به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال امروز چهارشنبه با دیدار استقلال و فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی به پایان رسید و با وجود اینکه شاگردان امیر قلعه نویی در این مسابقه شکست خوردند، تماشاگران استقلال در پایان بازی به تشویق تیمشان پرداختند.

* ناراحتی بازیکنان استقلال از شکست به حدی بود که آنها بعد از پایان بازی با محسن قهرمانی داور مسابقه دست ندادند. در حالی که قهرمانی وسط زمین در انتظار آبی پوشان بود، فقط مهدی رحمتی حاضر شد با او دست بدهد و سایر بازیکنان راهی رختکن شدند.

* عبدالله کرمی بازیکن فولاد خوزستان پس از به ثمر رساندن گل اول بازی به سمت جایگاه تماشاگران رفت و در مقابل هواداران استقلال حرکات غیر ورزشی انجام داد که با اعتراض آنها مواجه شد.

* عباس محمدرضایی بازیکن جدید استقلال از روی سکوها نظاره گر بازی بود.

* بعد از گل سوم فولاد مهدی رحمتی معتقد بود مهرداد جماعتی مدافع فولاد قبل از گلزنی توپ را با دست حمل کرده است. به همین خاطر رحمتی به سمت قهرمانی رفت و خطاب به او گفت: " آقا محسن به خدا با دست زد"!

* خسرو حیدری در دقایق پایانی مسابقه به خاطر ضربه آرش برهانی دچار آسیب دیدگی شد. خونریزی بینی حیدری تا حدی بود که او با دستور کادر پزشکی تیم کنار زمین دراز کشید تا به حال او رسیدگی شود.