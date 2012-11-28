اعزام هیئت تجاری استان سمنان به ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان سمنان با اشاره به اینکه یک هیئت تجاری با هدف گسترش مبادلات اقتصادی امروز به ترکیه اعزام شده است، افزود: اعضای هیئت تجاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سمنان در استانبول مذاکراتی برای توسعه همکاری های اقتصادی انجام می دهد.

علی اصغر جمعه ای با اشاره به اینکه هیئت اعزامی تجاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان سمنان امروز وارد شهر استانبول ترکیه شد، اظهار داشت: این هیئت بازدید از کارخانه پلی تان از بزرگترین واحدهای پلیمری این کشور و برگزاری نشست مشترک با شرکت اتیشکان تولید کننده فرآورده های گچ ساختمانی را در برنامه کاری خود دارد.

وی با اشاره به اینکه در این هیئت بیش از 15 نفر از فعالان اقتصادی شامل مدیران واحدهای تولیدی صنعتی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان سمنان و برخی از مسئولان حضور دارند، گفت: این هیئت در مدت یک هفته اقامت خود در ترکیه در خصوص توسعه همکاری های اقتصادی استان سمنان با طرف ترک مذاکره می کنند.

رمال کلاهبردار در مهدیشهر به دام افتاد

فرمانده انتظامی شهرستان مهدیشهر از دستگیری یک رمال کلاهبردار با تلاش ماموران پلیس امنیتی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن رستمیان با بیان اینکه این رمال با استفاده از ساده اندیشی برخی شهروندان اقدام به کلاهبرداری می کرد افزود:این فرد با استفاده از تعدادی کتاب، مهر و تسبیح در منزل خود از طریق دعانویسی و رمالی اقدام به دریافت وجوه قابل توجهی از مردم کرده بود.

وی در ادامه اضافه کرد:هماهنگی های لازم برای دستگیری این فرد با دستگاه قضایی انجام شد.

رستمیان با اشاره به این مطلب که متاسفانه عمده ترین ممشریان این رمال ز نان ساده اندیشی بودند که برای رفع مشکلات به این فرد مراجعه می کردند اظهار داشت: پلیس با اینگونه رفتارها که عده ای سودجو عقاید مردم را به بازی گرفته اند قاطعانه برخورد می کند.

برگزاری تجمع بزرگ عاشوراییان در سمنان

تجمع بزرگ عاشوراییان همزمان با سومین روز از شهادت حضرت امام حسین (ع) با شرکت پیام آوران نهضت عاشورا در مهدیه بزرگ سمنان برگزار شد و عزداران در غم مصیبت شهادت آن امام به سوگواری پرداختند.

در این همایش به صورت نمادین آئین تدفین شهدای کربلا برگزار شد، عزاداران در اندوه شهادت سرور و سالار شهیدان بر سر و سینه زدند.

امام جمعه موقت سمنان در این مراسم به تشریح نقش حضرت زینب (س) به عنوان پیام آور کربلا پرداخت.

حجت الاسلام محمدباقرعبدوس پیروی از ولایت فقیه، رعایت حجاب و دفاع از ارزش های انقلاب و ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر را از پیام های عاشورا برشمرد.

برگزاری مانور سراسری زلزله و ایمنی در سمنان و سرخه

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان سمنان گفت: مانور سراسری زلزله و ایمنی در شش مدرسه راهنمایی و دبیرستان سمنان و سرخه برگزار شد.

مجید زرگر افزود: 33 نفر از مربیان, امدادگران و کارکنان جمعیت هلال احمر شهرستان سمنان همزمان با برگزاری مانور زلزله در سراسر کشور در مدارس شهر سمنان و سرخه حاضر شده و دانش آموزان دختر و پسر را با مباحث کمک های اولیه، پناهگیری صحیح درهنگام وقوع زلزله و چگونگی کنترل وسایلی که امکان شکستگی و سقوط دارند آشنا شده و یک مانور موفق را اجرا کردند.

تولید قطعه موسیقی" رنگ بهار" در صدا و سیمای مرکز سمنان

موسیقی رنگ بهار کاری از واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز سمنان در شورای موسیقی سازمان صدا و سیما مورد بررسی قرار گرفت و از شبکه های سراسری پخش خواهد شد.

بنابر این گزارش: تنظیم کننده و آهنگساز رنگ بهار که در مدت 34.3 دقیقه است به عهده آزیتا بخشمند و شعر آن را ایرج قنبری سروده است.

موسیقی پاپ رنگ بهار با صدای مازیار عصری به زودی از شبکه استانی مرکز سمنان و شبکه های سراسری پخش می شود.