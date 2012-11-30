  1. اقتصاد
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۲

در گفتگو با مهر مطرح شد:

80 میلیارد مترمکعب گاز در ایران سوخت

80 میلیارد مترمکعب گاز در ایران سوخت

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 80 میلیارد مترمکعب گاز در بخش‌های مختلف کشور مصرف شده است، اعلام کرد: تا پایان سالجاری در مجموع 464 شهر و روستای جدید به‌‌ شبکه ملی گاز متصل می‌شوند.

محمدرضا غروی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت توسعه شبکه گاز شهری و روستایی در کشور گفت: در حال حاضر 931 شهر و 13 هزار روستا در استان‌های مختلف کشور به شبکه ملی گاز متصل شده اند.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با اعلام اینکه در شرایط فعلی عملیات اجرایی گازرسانی به 74 شهر و سه هزار و 800 روستای جدید آغاز شده است، تصریح کرد: بر این اساس پیش بینی می شود تا پایان سالجاری 14 شهر و 450 روستای جدید از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند.
 
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه برای گازرسانی به این تعداد شهر و روستا در مجموع 227 هزار کیلومتر شبکه گذاری انجام شده است، اظهار داشت: همچنین تاکنون در این شهر و روستاها بیش از 6 هزار و 680 انشعاب گاز ایجاد شده است.
 
وی مجموع کل مشترکان گاز خانگی شهری کشور را حدود 12 میلیون و 800 هزار مشترک عنوان کرد و افزود: همچنین تاکنون حدود 2 میلیون و 798 هزار مشترک روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.
 
غروی تعداد کل مشترکان گاز کشور را بیش از 19 میلیون و 637 هزار نفر اعلام کرد و یادآور شد: در صورت تامین منابع مایل اجرای طرح های گازرسانی شهری و روستایی با شتاب بیشتری دنبال می شود.
 
مدیر گازرساین شرکت ملی گاز همچنین از مصرف بیش از 80 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی توسط مشترکان خانگی، تجاری، صنایع عمده و نیروگاه‌ها از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد و گفت: بر این اساس 29 درصد این گاز توسط مشترکان خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده مصرف شده است.
 
این مقام مسئول با اشاره به مصرف 22 درصد گاز توسط صنایع عمده و 38 درصد گاز توسط نیروگاه ها، اعلام کرد: همچنین 11 درصد گاز توسط جایگاه‌های سی.ان.جی و سایر مشترکان مورد استفاده قرار گرفته است.
 
وی با تاکید بر اینکه با تدابیر اتخاذ شده و با همکاری مردم در مصرف بهینه گاز مشکلی در تامین گاز زمستانی مشترکان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود با وجود افزایش مشترکان زمستان سالجاری هم همچون سال گذشته بدون قطعی و یا افت فشار گاز پشت سر گذاشته شود.
کد مطلب 1753970

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