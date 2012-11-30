80 میلیارد مترمکعب گاز در ایران سوخت

محمدرضا غروی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت توسعه شبکه گاز شهری و روستایی در کشور گفت: در حال حاضر 931 شهر و 13 هزار روستا در استان‌های مختلف کشور به شبکه ملی گاز متصل شده اند.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با اعلام اینکه در شرایط فعلی عملیات اجرایی گازرسانی به 74 شهر و سه هزار و 800 روستای جدید آغاز شده است، تصریح کرد: بر این اساس پیش بینی می شود تا پایان سالجاری 14 شهر و 450 روستای جدید از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه برای گازرسانی به این تعداد شهر و روستا در مجموع 227 هزار کیلومتر شبکه گذاری انجام شده است، اظهار داشت: همچنین تاکنون در این شهر و روستاها بیش از 6 هزار و 680 انشعاب گاز ایجاد شده است.

وی مجموع کل مشترکان گاز خانگی شهری کشور را حدود 12 میلیون و 800 هزار مشترک عنوان کرد و افزود: همچنین تاکنون حدود 2 میلیون و 798 هزار مشترک روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.

غروی تعداد کل مشترکان گاز کشور را بیش از 19 میلیون و 637 هزار نفر اعلام کرد و یادآور شد: در صورت تامین منابع مایل اجرای طرح های گازرسانی شهری و روستایی با شتاب بیشتری دنبال می شود.

مدیر گازرساین شرکت ملی گاز همچنین از مصرف بیش از 80 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی توسط مشترکان خانگی، تجاری، صنایع عمده و نیروگاه‌ها از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد و گفت: بر این اساس 29 درصد این گاز توسط مشترکان خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده مصرف شده است.

این مقام مسئول با اشاره به مصرف 22 درصد گاز توسط صنایع عمده و 38 درصد گاز توسط نیروگاه ها، اعلام کرد: همچنین 11 درصد گاز توسط جایگاه‌های سی.ان.جی و سایر مشترکان مورد استفاده قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه با تدابیر اتخاذ شده و با همکاری مردم در مصرف بهینه گاز مشکلی در تامین گاز زمستانی مشترکان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود با وجود افزایش مشترکان زمستان سالجاری هم همچون سال گذشته بدون قطعی و یا افت فشار گاز پشت سر گذاشته شود.