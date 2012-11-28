تیم فوتبال جوانان انتظار بجنورد برابر نماینده مازندران تن به شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه و از هفته پنجم رقابت های لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور، دو تیم انتظار بجنورد و پدیده شمال ساری از ساعت 13:30 در ورزشگاه تختی بجنورد به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه یک بر صفر به نفع میهمان خاتمه یافت.

با این شکست، تیم انتظار بجنورد پس از انجام چهار بازی در لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور همچنان دو امتیازی است و در رده های پایین جدول رده بندی این لیگ قرار دارد.

تیم انتظار در حالی عصر امروز شکست را برابر میهمان خود پذیرفت که در هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول جوانان کشور نیز برابر تیم فوتبال جوانان داماش گیلان با نتیجه یک بر یک به تساوی رسیده بود.

این تیم در هفته ششم این رقابت ها در امیرکلا میهمان شهرداری این شهر خواهد بود.

تیم انتظار بجنورد با مربیگری ایمان اشراقی و سرپرستی عبدالله بهادری در گروه الف مسابقات لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور با تیم های پدیده شمال ساری، داماش گیلان، فرهاد کرج، دارو سازی وتاک ساری، شهرداری امیرکلا و شهید وفایی شیراز هم گروه است.