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۸ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۱۳

یادواره 22 شهید والامقام مزرعه کتول برگزار شد

یادواره 22 شهید والامقام مزرعه کتول برگزار شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: یادواره 22 شهید والامقام مزرعه شهرستان علی آبادکتول برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین باقری امام جمعه علی آبادکتول عصر چهارشنبه در این مراسم در حسینیه صابری مزرعه کتول گفت: شهیدان برکت انقلاب هستند و با رشاد ها و جانفشانی و نثار خون پاکشان به ما درس آزادگی و آزادمردی آموخته اند.

وی شهدا را سروقامتان و دلیران عرصه تاریخ خواند و گفت: نهال این انقلاب با خون شهیدان به ثمر نشسته است و اکنون درختی تنومند است که در تندباد حوادث پابرجا مانده است.

وی عنوان کرد: پاسداری از خون شهیدان وظیفه ای است که بر گردن ماست و شما مردم ولایتمدار تاکنون پایبندی خود را به ولایت و رهبری و آرمانهای شهیدان گرانقدر انقلاب به خوبی ثابت کرده اید.

حجت الاسلام باقری افزود: شما ملت شهید پرور و ولایتمدار به خاطر داشته باشید که آسایش و امنیتی که در آن هستیم مرهون خون پاک شهیدان گلگون کفن است.

وی متذکر شد: شهدای عزیز از ما انتظار دارند تا با حرکت در مسیر ولایت و رهبر معظم انقلاب ادامه دهنده راهشان باشیم.

کد مطلب 1753976

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