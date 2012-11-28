  1. ورزش
۸ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۱۵

فرکی پس از بردن استقلال:

دقت می‌کردیم گل‌های بیشتری می‌زدیم/ افشین از فولاد برود خوشحال می‌شوم!

دقت می‌کردیم گل‌های بیشتری می‌زدیم/ افشین از فولاد برود خوشحال می‌شوم!

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان پس از پیروزی برابر استقلال گفت: اگر دقت می‌کردیم می توانستیم گل های بیشتری را به استقلال بزنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از پیروزی 3 بر 2 عصر امروز چهارشنبه تیمش برابر استقلال ضمن بیان این مطلب افزود: خوشحالم که امروز یک بازی زیبا و تماشاگر پسند را به نمایش گذاشتیم و بازیکنام با انگیزه بالایی که داشتند توانستند به سه امتیاز حساس دست پیدا کنند.

وی ادامه داد: ما هشت هفته است که نباخته ایم و این برای تیم ما خیلی مهم است. مهمتر از پیروزی بر استقلال برای ما این مهم بود که بازیکنانمان به خودباوری رسیدند و از این پس می توانند با اعتماد به نفس بالایی در رقابت های لیگ برتر شرکت کنند.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در مورد جدایی آرش افشین از این تیم و رفتنش به لیل فرانسه گفت: همه چیز بعد از بازی با نفت مشخص خواهد شد. این بازیکن به همراه نماینده باشگاه راهی فرانسه خواهد شد تا کارهایش را پیگیری کند. قطعا اگر افشین از تیم ما به یک تیم اروپایی برود و فوتبالش را در بیرون از ایران دنبال کند خوشحال می شوم. اگر هم برگشت که خوشحال تر می شوم چرا که می توانم از او در خط حمله تیمم استفاده کنم.

حسین فرکی در پایان با بیان اینکه تیمش در این دیدار فرصت های زیادی برای گلزنی داشت خاطرنشان کرد: ما موقعیت های خوبی داشتیم که اگر بیشتر دقت می کردیم می توانستیم با گل های بیشتری استقلال را شکست دهیم اما همین پیروزی هم برای ما خوب بود.

کد مطلب 1753979

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