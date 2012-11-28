به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی عصر امروز چهارشنبه و پس از شکست 3 بر 2 تیمش برابر فولاد در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی ضمن بیان این مطلب افزود: در نشست خبری قبل از دیدار با فولاد گفته بودم که اگر نتوانیم خط هافبک و حمله آنها را مهار کنیم به مشکل خواهیم خورد که همین طور هم شد.

وی ادامه داد: امروز فولادیها عملکرد بهتری داشتند و من این پیروزی را به آنها تبریک می گویم. جوانان فولاد امروز با تعصب و غیرت بازی کردند و سه امتیاز را هم گرفتند اما بازیکنان استقلال با غرور بازی کردند و همیشه غیرت و تعصب عامل برتری می شود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال بدون اینکه به تعویض میلاد میدوادی و تاثیر این بازیکن در گل سوم استقلال اشاره کند و نامی از وی ببرد خاطرنشان کرد: من این بار به خاطر حرف مردم یک تعویض کردم. در حالی که من یک مربی هستم و نباید تعویض هایم به خاطر حرف مردم باشد اما این بار این کار را کردم.

امیر قلعه نویی با اشاره به مشکلاتی که تیمش برای ادامه رقابت های لیگ برتر دارد گفت: ما باید برای نیم فصل دوم چهار - پنج بازیکن را به خدمت بگیریم. اگر بخواهیم با همین روال در ادامه رقابت ها شرکت کنیم قطعا به مشکل خواهیم خورد. اگر پول برسد ما باید چند بازیکن را به خدمت بگیریم و فرقی هم نمی کند که مصری باشد یا کروات!

قلعه نویی با بیان اینکه در دیدار برابر فولاد همه بازیکنان تیمش عملکرد خوبی نداشته اند گفت: اگر شرایط اجازه می داد باید شش تعویض انجام می دادم اما به هر حال روی نیمکت هم مشکلاتی داریم که باید برطرف شود. ما مجبور شدیم در این بازی اکبرپور را در خط میانی به کار بگیریم. ضمن اینکه کل تیم ما در این بازی خوب نبود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در طول مصاحبه اش بارها تاکید کرد که این تیم برای ادامه رقابت های لیگ برتر به جذب چند بازیکن جدید نیاز دارد و اگر نتوانند این بازیکنان را به خدمت بگیرند قطعا در نیم فصل دوم تیمش با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.