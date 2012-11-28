به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی عصر چهارشنبه در حاشیه طرح چکاب پزشکی دانشآموزان مجتمع فرهنگی تربیتی کمیته امداد بوشهر اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت بهداشتی و درمانی مددجویان ما یکی از دغدغههای اساسی امداد است زیرا هزینههای درمانی در استان بسیار بالا است.
وی از اجرای این طرح در مجموعههای مختلف کمیته امداد استان خبر داد و افزود: امروز همزمان در چهار مجتمع کمیته امداد این استان اجرای طرح چکاپ رایگان را از دانشآموزان با کمک بسیج جامعه بزشکی را داریم.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر اضافه کرد: امیدواریم با وجود ظرفیتهای خوب بسیج بتوانیم تعاملات بیشتری را در زمینههای مختلف در آینده داشته باشیم.
محبی در ادامه به دیگر طرحهای اجرا شده در این زمینه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: تابستان امسال در اردوهای تابستانی در بحث چکاپ پزشکی به 800 نفر از مددجویان در حوزه بهداشت و درمان خدمات خوبی داده شد.
وی در ادامه بر ضرورت تداوم اجرای چنین طرحهایی تاکید کرد و بیان داشت: امیدواریم شاهد برنامههای این چنینی امداد با بسیج در آینده نیز باشیم.
اهدای کارت هدیه به دانشآموزان مجتمع فرهنگی کمیته امداد شهرستان بوشهر
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بوشهر نیز از اهدای کارت هدیه به دانشآموزان مجتمع فرهنگی کمیته امداد شهرستان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل سرما 52 کارت هدیه 500 هزار ریالی بین دانش آموزان این مجتمع برای خرید لباس گرم توزیع شد.
علی حیدری از بهره مندی 570 خانواده تحت حمایت کمیته امداد شهرستان بوشهر از بیمه تامین اجتماعی خبر داد و افزود: بیمه تامین اجتماعی یکی از راههایی است که کمیته امداد در راستای توانمندسازی مددجویان خود انجام میدهد.
وی در ادامه بیان داشت: در ابتدای سال تا کنون 450 زن سرپرست خانوار و 120 طرح های اشتغال مشمول بیمه تامین اجتماعی شده اند.
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