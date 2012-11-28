صبای قم با شکست برابر راه آهن در جدول سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین هفته از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس شامگاه چهارشنبه با انجام چند مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری شد که در یکی از مهم‌ترین دیدارها، تیم فوتبال صبای قم به ششمین شکست خود در این فصل تن داد.



دومین شکست صبا در خانه در هشتمین پذیرایی از رقبای لیگ برتری



در این مسابقه حساس که تیم فوتبال صبای قم در هشتمین مسابقه خانگی خود در رقابت‌های این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، در قم میزبان تیم فوتبال راه آهن شهر ری بود که در پایان دیداری کم گل با نتیجه یک بر صفر مغلوب میهمان خود شد.



صبای قم در این دیدار خانگی که در حضور اندک تماشاگران قمی حاضر در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد، در حالی مقابل تیم فوتبال راه آهن شهر ری تن به شکست داد که در بازی‌های قبل خود در خانه یک بار مغلوب تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان شده بود.



بازی هجومی صبا و گلزنی تیم راه آهن



در این دیدار تیم فوتبال صبای قم بسیار خوب و قوی ظاهر شد و حاضران در ورزشگاه یادگار امام قم از صبای قم بازی هجومی را نظاره‌گر بودند تا شاگردان عبدالصمد مرفاوی با استفاده از شرایط میزبانی به پیروزی برسند اما این اتفاق رخ نداد.



در نیمه نخست این دیدار تیم فوتبال صبای قم عرصه را بر میهمان مدعی خود تیم راه آهن شهر ری تنگ کرد و بار‌ها موقعیت گل داشت اما فرصت‌های گلزنی صبای قم هر بار به سادگی از دست رفت تا اینکه نیمه نخست با تساوی بدون گل به پایان رسید رسید.



در نیمه دوم نیز جریان بازی با توجه به تلاش بازیکنان صبای قم کاملا به سود این تیم پیش رفت ولی میهمان نیز که فرصت های خوبی در مقابل دروازه صبا در هر دو نیمه از دست داده بود، در این بازی از فرصت خود در دقیقه 54 بازی برای کسب سه امتیاز ارزشمند مسابقه بهره‌برداری برده و با دست پر از قم خارج شدند.



سقوط صبا به رده دوازدهم جدول رده بندی لیگ برتر



صبای قم در حالی برابر تیم فوتبال راه آهن شهر ری شکست خورد که بهادر عبدی زننده گل تیم علی دایی بود و صبا به سه امتیاز این مسابقه نیاز ضروری داشت تا بتواند جایگاه خود در جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را تقویت کند، به ویژه اینکه تیم‌های دیگر مترصد غفلت تیم صبای قم بودند و در نهایت این دیدار با شکست صبا به پایان رسید.



صبای قم در حالی در هشتمین دیدار خانگی خود در قم مغلوب تیم فوتبال راه آهن شهر ری شد که پیش از این هفت بار در خانه به میدان رفته بودند که حاصل آن شکست ناباورانه سه بر یک برابر تیم ذوب آهن اصفهان، تساوی با سپاسی شیراز، داماش گیلان، فولاد خوزستان و سپاهان و برتری مقابل پیکان و گهر بود.



البته شاگردان مرفاوی در تیم فوتبال صبای قم با قبول این باخت به مکان دوازدهم جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور نزول کردند در حالی که استقلال با 31 امتیاز صدرنشین است و صبای قم در هفته بعد باید در میهمانی مس کرمان به میدان برود.

