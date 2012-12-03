خلیل صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه این باشگاه در تعطیلات نیم فصل لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: همانطور که قبلا هم گفته بودم تیم ما ابتدای فصل بر اساس نیاز بازیکن در پستهای مختلف بسته نشد و به همین خاطر تعدادی از بازیکنان در طول فصل اصلا در ترکیب تیم قرار نگرفتند.
وی افزود: نیم فصل زمانی است که اکثر تیمها خودشان را تقویت میکنند و در صدد رفع نقاط ضعفشان بر میآیند ولی ما باید وسط فصل تیم ببندیم! باید هفت، هشت بازیکن به ما اضافه شوند تا این امید در هواداران بوجود بیاید که در لیگ برتر خواهیم ماند.
مدیرعامل باشگاه صنعت نفت درباره انتقادش نسبت به برنامه 90 هم خاطرنشان کرد: به جز هفته قبل که این برنامه آن هم به صورت مبهم بعضی از صحنههای بازی را پخش کرد، در شش هفته قبل هیچ صحنهای از بازی ما نشان داده نشد. مگر میشود یک تیم در شش هفته هیچ صحنهای نداشته باشد که در این برنامه پخش شود.
صالحی با بیان اینکه ناراحتیاش از برنامه نود به نقطه جوش رسیده بود، گفت: من میدانم مشکل فردوسیپور با باشگاه صنعت نفت چیست. ما در باشگاه تصمیمی داخلی گرفتیم که شاید این تصمیم خوشایند ایشان نبوده است. البته در حال حاضر نمیخواهم در مورد این تصمیم صحبت کنم.
