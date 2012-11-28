نمایش آثار تجسمی عاشورایی 25 هنرمند گلستانی در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان گلستان با اعلام این خبر گفت: برداشتی از نقاشی قهوه‌خانه‌ای، تصویرسازی، خوشنویسی، نقاشی خط و نقش برجسته از جمله آثاری است که با موضوع عاشورا و توسط هنرمندان واحد هنرهای تجسمی این مرکز در محل تکیه هنرمندان خلق شده است.

دانیال کلاهدوزی در ادامه افزود: آثار از علی کاظمی، یاسر ابراهیمی، هدیه بروغنی، صفا علایی، نسرین سیاحی، سیمین افضلی، امیر روحی نژاد، آوا شیخ‌الاسلامی، الناز مهدی نژاد، هانیه زارع، مریم مقصودلو، محدثه نسرکانی، سعیده عباسی، مهیا شعبانی، نازنین نیاکان، نرگس نیکزاد، زهره تجری، سمانه فتاحی، آی‌ناز خاکپور، مهیا لرستانی، افسانه عروجی، الهام اسدی، منیره زنگانه و سحر شاهینی با نظارت و مدیریت محمدرضا عباسپور در این تابلوها به چشم می‌خورد.

نشست آسیب شناسی تئاتر گلستان

نشست آسیب شناسی تئاتر استان گلستان با حضور پیشکسوتان و نخبگان این هنر در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.

غلامرضا منتظری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، توجه به آموزش را در حوزه تئاتر یک ضرورت مهم خواند و افزود: آموزش‎های تخصصی و عمومی برای رشد و اعتلای تئاتر استان از موضوعاتی است که باید به جدیت به آن پرداخته شود هر چند در طول چند سال اخیر اقدامات متعددی در حوزه آموزش شده است که نمی‎توان آن را نادیده گرفت.



وی یادآور شد: در حوزه آموزش تئاتر باید سرمایه‎گذاری بیشتری صورت پذیرد، چرا که آنچه تاکنون در بخش تئاتر سرمایه‎گذاری شده خیلی دیده نمی‎شود.

دوره آموزشی عمومی نهج البلاغه با عنوان ' نردبان آسمان ' در گلستان

مهدی بیکی دبیرکانونهای فرهنگی هنرس مساجد گلستان گفت: این دوره آموزشی با همکاری بنیاد نهج البلاغه و کانون فرهنگی هنری طنین شهرستان گرگان روز جمعه (10 آذر) با حضور 30 نفر از اعضای خواهر و برادر کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان در مسجد صاحب الزمان (عج) کوی مطهری برگزار می شود.



وی با اشاره به اهداف جزئی این طرح، افزود: برگزاری کارگاه های آموزش محور، توسعه فرهنگ استفاده از نهج البلاغه با رویکرد ورود نهج البلاغه در زندگی، توسعه فرهنگ اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی و غیره از دیدگاه نهج البلاغه و توسعه فرهنگ اسلامی با رویکرد نهج البلاغه در موضوع تربیت و تعلیم از اهداف جزئی این طرح است.

آغاز واگذاری پروژه 256 واحدی مسکن مهر سرخنکلاته

مرحله انتخاب واحد پروژه 256 واحدی مسکن مهر شهر سرخنکلاته بر اساس اولویت بندی متقاضیان آغاز شد و متقاضیان در این مرحله ضمن انتخاب واحد مورد نظر خود ، نسبت به تسویه حساب قیمت اولیه اقدام می کنند.

لازم به ذکر است پروژه فوق دارای 256 واحد مسکونی ( یک طبقه روی همکف )با میانگین هر واحد 75 متر مربع بوده که در شهر سرخنکلاته در زمینی به مساحت 6/4 هکتار توسط بنیاد مسکن استان طراحی و احداث شده و از 250 میلیون ریال تسهیلات مسکن مهر برخوردار است که بعد از انتخاب واحد توسط متقاضیان آماده واگذاری است.