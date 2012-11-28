بازدید معاون سازمان مدیریت بحران کشور از مناطق سیل زده دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین یزدانی عصر چهارشنبه از روند امدادرسانی و کمک به سیل‌زدگان شهرستان دشتستان بازدید کرد و در جریان این بازدید خواستار تسریع در رفع مشکلات مردم این منطقه شد.

وی در ارتباط با وضعیت خدمات‌رسانی به افراد سیل‌زده خاطرنشان ساخت: برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای مرمت، ساماندهی، لایروبی، پاکسازی و شستشوی منازل مناطق سیل زده در مدت 24 ساعت آینده در دستور کار همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار گیرد.

معاون پیش بینی و پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور از پیگیری برای بررسی خسارات وارده به نقاط سیل زده دشتستان استان بوشهر در کمیته اجرایی مدیریت بحران کشور خبر داد و افزود: لایروبی موقت کانال‌ها باید فوری صورت گیرد و مرمت تاسیسات زیربنایی، پاکسازی خیابان‌ها، کوچه‌ها و منازل نیز سریع انجام شود.

وی به عبور مسیر برخی از رودخانه های فصلی از وسط محلات شهر برازجان اشاره کرد و بیان داشت: ساکنان این محلات همواره در معرض خطر قرار دارند که باید با برنامه‌ای اساسی و کارشناسی از بروز این چنین مسائلی پیشگیری شود.

یزدانی گفت: دیوارکشی کانال‌ها و ساماندهی رودخانه‌ها در شهر یکی از راه های مهار سیلاب‌ها و جلوگیری از خطرها و خسارت‌های احتمالی است که باید در شهرها مورد توجه قرار بگیرد.