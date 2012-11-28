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۸ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۴۹

بازدید معاون سازمان مدیریت بحران کشور از مناطق سیل زده دشتستان

بازدید معاون سازمان مدیریت بحران کشور از مناطق سیل زده دشتستان

دشتستان - خبرگزاری مهر: معاون پیش بینی و پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور به منظور بررسی خسارات وارد شده به شهرستان دشتستان بر اثر بارندگی، از مناطق مختلف این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین یزدانی عصر چهارشنبه از روند امدادرسانی و کمک به سیل‌زدگان شهرستان دشتستان بازدید کرد و در جریان این بازدید خواستار تسریع در رفع مشکلات مردم این منطقه شد.

وی در ارتباط با وضعیت خدمات‌رسانی به افراد سیل‌زده خاطرنشان ساخت: برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای مرمت، ساماندهی، لایروبی، پاکسازی و شستشوی منازل مناطق سیل زده در مدت 24 ساعت آینده در دستور کار همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار گیرد.

معاون پیش بینی و پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور از پیگیری برای بررسی خسارات وارده به نقاط سیل زده دشتستان استان بوشهر در کمیته اجرایی مدیریت بحران کشور خبر داد و افزود: لایروبی موقت کانال‌ها باید فوری صورت گیرد و مرمت تاسیسات زیربنایی، پاکسازی خیابان‌ها، کوچه‌ها و منازل نیز سریع انجام شود.   

وی به عبور  مسیر برخی از رودخانه های فصلی از وسط محلات شهر برازجان اشاره کرد و بیان داشت: ساکنان این محلات همواره در معرض خطر قرار دارند که باید با برنامه‌ای اساسی و کارشناسی از بروز این چنین مسائلی پیشگیری شود.

یزدانی گفت: دیوارکشی کانال‌ها و ساماندهی رودخانه‌ها در شهر یکی از راه های مهار سیلاب‌ها و جلوگیری از خطرها و خسارت‌های احتمالی است که باید در شهرها مورد توجه قرار بگیرد.

کد مطلب 1754006

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