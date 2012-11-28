آلمان با عضویت فلسطین در سازمان ملل مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آلمان مخالف عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد است. "اشتفان زایبرت" سخنگوی دولت آلمان با اعلام این مطلب گفت: در صورت رای گیری برای چنین قطعنامه ای، رای آلمان منفی خواهد بود.

بر این اساس همزمان با طرح مجدد مسئله عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد به عنوان عضو ناظر، فشارها به تشکیلات خودگردان برای انصراف از این اقدام افزایش یافته است.

این در حالی است که برای عضویت در سازمان ملل متحد، رای اکثریت اعضای مجمع عمومی این سازمان کافی است و اعضای دائم شورای امنیت نیز نمی توانند از حق وتوی خود برای لغو این تصمیم استفاده کنند.

پیش بینی می شود به جز رژیم صهیونیستی، آمریکا و شماری از همپیمانان آنها، اکثریت مجمع عمومی سازمان ملل شامل 193 کشور به عضویت فلسطین رای مثبت بدهند.

از سوی دیگر موضع آلمان برخلاف شماری از اعضای اتحادیه اروپا است. "خوزه مانوئل گارسیا مارگالو" وزیر خارجه اسپانیا در این رابطه گفت این کشور تلاش زیادی برای یکدست کردن موضع این اتحادیه انجام داده اما این تلاش بی نتیجه بوده است.