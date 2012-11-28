تنها 50 درصد واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی گلستان فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی امامی عصر چهارشنبه در نشستی با نمایندگان تولیدکنندگان بخش های مختلف صنعت استان گفت: با مستقر شدن صنایع بالا دستی در استان صنایع پایین دستی نیز فعال می شوند و حمایت دولت در این بخش بسیار مهم است.

وی اظهار داشت: شرایط فعلی ما شرایطی اضطراری و ویژه است و باید به صورت ویژه ای نیز آن را دید، اوضاع اقتصاد کشور عادی نیست.

امامی ادامه داد: شیوه طراحی ماده 28 و 29 غلط بوده و نگاه بودجه 92 باید شفاف و روشن باشد و دولت قصد داشت که در نوع نگاه خود با جهش، دوره سازندگی را آغاز کند اما اگر این حد از شتاب را به خرج نمی دادیم شاید تقاضا ها نیز متعادلتر بود.

وی افزود: مطابقت با آمایش سرزمینی، توجیه داشتن طرح ها، هزینه های تولید و رابطه نرخ تسهیلات با تورم باید بررسی می شد که به نظر می رسد این بررسی ها انجام نشده است.

امامی خاطر نشان کرد: برگشت سرمایه به بانکها باید درست پیش بینی می شد تا تولید کنندگان بتوانند برگشت سرمایه داشته باشند و باید کف ان را 10 ساله قرار داد تا هم واحد تولیدی که در شرایط بحران قرار دارند و هم بانک، بهره مند شوند.

وی خاطر نشان کرد: فاصله بین منابع و مصارف استان زیاد است و گندم استان بالغ بر یک میلیون تن است که یک سوم آن در استان ذخیره سازی می شود و می توانیم از این طریق ارزش افزوده را بالاتر ببریم و اشتغال ایجاد کنیم.

حجت الاسلام سید علی طاهری دیگر نماینده مردم گرگان و آق قلا نیز در این جلسه گفت: به نظر می رسد یارانه های بخش صنعت در طرح هدفمندی یارانه ها به طور کامل داده نشده است و یا اصلا داده نشده است، در این زمینه باید اقدامات لازم انجام شود.