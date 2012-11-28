"متین" ورامین در خانه باخت و دوم ماند/ کسب یک امتیاز در اوج اقتدار

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان مصطفی کارخانه از ساعت 17 چهارشنبه در سالن شهید امیر گلعباسی ورامین با نظارت امیدوار حاتمی و داوری حمید راهجردیان به عنوان اول و نادر انصاری به عنوان داور دوم به مصاف شهرداری ارومیه رفتند.

"متین" ورامین دو گیم اول بازی را بد آغاز کرد و در نهایت با نتایج 25-22 و 25-20 واگذار کرد.

با آغاز گیم سوم و تشویقهای یکپارچه و بی وقفه سه هزار تماشاگر ورامینی، تیم "متین" متحول شد و دو گیم متوالی با نتایج 25-19 و 25-23 به پیروزی رسید تا بازی به گیم سرنوشت ساز پنجم برسد.

شهرداری ارومیه که تیم ستاره های ملی پوش است در گیم پنجم فقط با دو امتیاز اختلاف موفق شد با نتیجه 15-13 بر "متین" غلبه کند و تیم ورامینی را در اوج اقتدار شکست دهد تا به جای سه امتیاز بازی فقط به دو امتیاز دست یافته و "متین" با یک امتیازی که گرفت، کماکان در رده دوم جدول بماند.

با توجه به نتایج امروز و پس از سپری شدن 9 هفته از رقابت‌های لیگ برتر، پیشگامان کویز یزد با کسب 21 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد و تیم‌های متین ورامین و کاله مازندران به ترتیب با 19 و 18 امتیاز دوم و سوم هستند.

شهرداری ارومیه نیز با دو امتیاز این بازی 16 امتیازی شده و در رده هفتم جدول رده بندی قرار گرفت.

"متین" ورامین یکشنبه 12 آذرماه در سالن شهید گلعباسی ورامین میزبان تیم انتهای جدولی نوین کشاورز تهران است که با هشت امتیاز در رده یازدهم جدول 12 تیمی قرار دارد و امروز نیز به پیکان باخته است.

شهرداری ارومیه نیز در هفته دهم این بازیها در روز 12 آذرماه در سالن غدیر ارومیه به مصاف پیشگامان کویر یزد، تیم اول جدول رده بندی لیگ می رود.