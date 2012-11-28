ارجاع 130 هزار نامه دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر بازرسی عملکرد و امورحقوقی استانداری بوشهر گفت: روزانه بیش از 400 نفر در استان بوشهر برای پیگیری مشکلاتشان با سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت(سامد) تماس می‌گیرند.

ابوالحسن دهاز با بیان اینکه سامانه سامد به طور 24 ساعته مشکلات مردم ضبط و پیگیری می‌کند، گفت: تلفن 111 آمادگی ضبط مسائل و مشکلات مردم از دورترین نقطه استان در همه زمینه‌ها است.

وی با بیان اینکه راه اندازی این سامانه از سال 89 باعث کاهش حضور مردم به ادارات شده است گفت: سامانه سامد برای ایجاد بستری مناسب برای تعامل آسان مردم و دولت، رسیدگی به شکایات و پیشنهادات مردم در تمام سطوح اجرایی، نظارت مستمر بر حسن اجرای امور دستگاه‌ها، پاسخگویی سریع و رسیدگی موثر به تقاضای مردم و احقاق حقوق آنان، تسریع در انتقال مشکلات و نظرات مردمی به مراجع مربوط راه اندازی شده است.

دهاز ارجاع بیش از 130 هزار نامه دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان و پیگیری مستمر تا حصول جواب را از جمله فعالیت‌های سامانه سامد ذکر کرد و افزود: از سال 89 تاکنون حدود 4 هزار نامه ارسالی از طرف نهاد ریاست جمهوری به سازمان‌های مربوطه ارجاع شده است و در این مدت آمار به صورت روزانه و هفتگی و ماهیانه برای ارائه به دفتر نهاد ریاست جمهوری و دفتر پیگیری شکایات استانداری بوشهر تهیه شده است.

کشف اسکناس‌های تقلبی در شهرستان دیر



سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان دیر از شناسایی و دستگیری یک نفر توزیع کننده اسکناس‌های جعلی در این شهرستان خبر داد و افزود: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری اسکناس‌های جعلی توسط فردی بنام «م» ساکن شهر بردخون بلافاصله اکیپ عملیاتی لازم تشکیل و وارد عمل شدند.

حمیدرضا خضری‌تنگستانی تصریح کرد: پلیس پس از تحقیقات گسترده و صحت و سقم موضوع با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه متهم را شناسایی و دستگیر کردند. پلیس در این عملیات 300 قطعه اسکناس تقلبی 100 هزار ریالی را کشف و ضبط کرد.

سرپرست فرمانده انتظامی شهرستان دیر خاطرنشان کرد: در این عملیات یک قبضه سلاح کمری و تعدادی فشنگ و مقادیری مشروبات الکلی نیز کشف ضبط شد.

شناسایی 16 هزار معلول در استان بوشهر



معاون توانبخشی بهزیستی ‌بوشهر گفت: در حال حاضر 16 هزار معلول در حوزه توانبخشی در سطح استان ‌شناسایی شده‌اند.

مسعود ابراهیمی افزود: با توجه به گزارش‌های کارشناسان بهزیستی شیب‌هایی که برای معلولان باید احداث شود استاندارد آن شش درصد است اما شیب‌های احداثی در بعضی از بانک‌ها بیش از 20 درصد است که یک انسان سالم هم نمی‌تواند از آن سمت به راحتی بالا رود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 16 هزار معلول در حوزه توانبخشی در سطح استان بوشهر شناسایی شده‌اند و با توجه به فعالیت توانبخشی شهرستان دشتی معلولان را دقیق شناسایی کرده‌اند.

یادواره شهدای چارک شهرستان دشتی برگزار شد



فرمانداردشتی درمراسم یادواره 9 شهید روستای چارک دشتی که روحانیون، خانواده شهدا و اقشار مردم حضورداشتند ضمن گرامی داشت یاد شهدای کربلای محلاتا شهدای کربلای ایران اسلامی اظهارداشت: هرچه داریم ازشهدا و امام شهدا داریم.

سیدعلی هاشمی افزود: عشق، دلدادگی وولایت مداری مردم چارک زبانزد خاص و عام است. شهدا با پیروی از قرآن، مکتب اهل بیت و خط سرخ عاشورامسیرخودرا انتخاب کردند.

وی گفت: در ارتباط با شهید و شهادت ایثار و فداکاری و غیرت سخن ها فراوان گرفته شده است اما بازهم هرچه گفته شود قلم ناتوان است که بنویسد، زبان قاصر است که بگوید و ذهن آدمی نمی‌تواند شهدایی که در خون خود شنا کردند این وضعیت عشق و جانفشانی را مجسم کنند.

ساماندهی 175 هیئت مذهبی دیر برای عزاداری ایام محرم



سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیر از ساماندهی و مشارکت 175 هیئت مذهبی این شهرستان در برپایی مراسم عزاداری محرم الحرام 1434 خبر داد.

حجت‌الاسلام رحیم اهرمی با اعلام این خبر گفت: عزاداری ماه محرم و صفر یکی از مهم‌ترین اموری است که باید به نحو جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به اهمیتی که در برگزاری مراسم عزاداری حسینی وجود دارد باید شرایطی را فراهم کرد که هیئت‌های مذهبی بتوانند در سلامت کامل مراسم خود را اجرا کنند.

اعزام 75 مبلغ در برنامه های محرم الحرام دشتستان



در راستای ترویج و نشر اسلام ناب محمدی و فرهنگ متعالی عاشورا تعداد 75 مبلغ و روحانی روستاهای دشتستان را تحت پوشش تبلیغی قرار دادند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دشتستان با اعلام این خبر گفت: در راستای ترویج و نشر اسلام ناب محمدی و نشر و گسترش معارف اسلامی 75 مبلغ و روحانی شهر و روستاهای اطراف دشتستان را تحت پوشش تبلیغی در ایام محرم قرار دادند.

حجت الاسلام سیدعلی پناه محمودی نیا با تاکید بر اینکه فرهنگ عاشورا در مقابل جنگ نرم، برترین سلاح ممکن در دست مسلمانان است، افزود: این مبلغین اعزامی از دفتر تبلیغات اسلامی، روحانیون طرح هجرت و مبلغین بومی هستند که به اقامه نماز جماعت و تبیین قیام سالار شهیدان و واقعه عاشورا و نیز تبلیغ و ارشاد و رفع شبهات دینی مردم می پردازند.

کشف کالای قاچاق در شهرستان دیر



سرپرست فرمانده انتظامی شهرستان دیر گفت: با تلاش ماموران انتظامی شهرستان دیر یک محموله کالای قاچاق در این شهرستان کشف و ضبط شد.

خضری‌تنگستانی بیان داشت: در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق حسب گزارش منابع و مخبرین مبنی بر احتکار و نگهداری کالای بدون مدرک توسط شخصی به نام «م» در انبار شخصی، مأموران پس از هماهنگی با تعزیرات حکومتی شهرستان به انبار مورد نظر اعزام شدند.

سرپرست فرمانده انتظامی شهرستان دیر اذعان داشت: در بازرسی از انبار مذکور تعداد 780 گونی برنج، 75 کارتن آناناس، یک‌هزار و 680 عدد چتر، 420 بطری روغن، 480 قوطی ذرت مکزیکی به ارزش 180میلیون ریال کشف و ضبط شد.