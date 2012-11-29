مشکلات مناطق حاشیه مشهد با استفاده از ظرفیت های قانونی حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فروزان مهر شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گسترش حاشیه نشینی تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد که در این راستا باید از طریق ظرفیت های قانونی و با همکاری تمامی دستگاه ها مشکل حاشیه را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: جوانان بسیاری در حاشیه سکونت دارند و می توان به جرات گفت که در صورت عدم رسیدگی به این مناطق آنان که بزرگترین سرمایه اجتماعی هستند آسیب دیده و به اعتیاد کشیده می شوند.

وی یادآور شد: اکنون نیز بیشتر کسانی که در مناطق حاشیه سکونت دارند به اعتیاد دچار شده و آسیب های بسیاری متوجه آنان شده است.

وی عنوان کرد: توجه به توسعه همه جانبه روستاها و توزیع متوازن امکانات ،کاهش مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگ را در پی خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه تامین سلامت مردم یک تکلیف است، تصریح کرد: نگاه مدیران استان به این حوزه نگاه حاکمیتی است.

فروزان مهر تاکید کرد: دولت باید امکانات پزشکی و درمانی را به صورت برابر در تمامی نقاط استان مورد توجه قرار دهد.