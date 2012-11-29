علی قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام دارای مناطق جنگی مهمی است که می تواند نقش مهمی در جذب کاروانهای راهیان نور و گردشگری جنگ داشته باشد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان ایلام همچنین از توسعه زیرساخت‌های گردشگری در منطقه یادمان دفاع‌مقدس قلاویزان خبر داد.

این مسئول عنوان کرد: عملیات اجرایی آبرسانی به منطقه یادمان قلاویزان به طول 5.4 کیلومتر با اعتبار 20 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی به پایان رسید.

وی افزود: این اداره کل در راستای حفظ ارزشهای دوران دفاع مقدس و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز در مناطق جنگی اقدام به ایجاد اردوگاه راهیان نور بانروشان با ساخت حسینیه، خوابگاه خواهران و برادران، مجتمع بهداشتی، یادمان شهدا و نیز اقدام به ثبت ملی مناطق عملیاتی شرهانی در شهرستان دهلران و قلاویزان در شهرستان مهران به‌عنوان آثار معنوی کرده است.