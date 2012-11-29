  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۸

افخم:

آشتی صنعت و دانشگاه بزرگترین دغدغه جامعه است

آشتی صنعت و دانشگاه بزرگترین دغدغه جامعه است

تبریز – خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی کنگره ملی مدیریت سرمایه های انسانی گفت: آشتی صنعت و دانشگاه به عنوان بزرگترین دغدغه اجتماعی ، الزامی است.

محمدرضا افخم صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هدف برگزاری کنگره ملی مدیریت سرمایه های انسانی سازمان ها در تبریز اظهار داشت: هدف اصلی این کنگره بجا آوردن ارزش و جایگاه واقعی نیروهای انسانی در سازمان ها و چگونگی استفاده از پتانسیل این سرمایه ارزشمند است که این کنگره علمی به مدت دو روز به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی در تبریز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه باید خلاء موجود بین دانشگاه و صنعت پر شود ، تصریح کرد: اکثر افرادی که پس از فارغ التحصیلی وارد سازمانی می شوند بلافاصله متوجه می شوند که هنوز در اول راه قرار گرفته و یک فرد مبتدی هستند که باید برای رفع این مسئله دانشگاه و صنعت آشتی کنند.

دبیر اجرایی کنگره ملی مدیریت سرمایه های انسانی سازمان ها در ادامه افزود: از بین 450 مورد مقاله علمی و پژوهشی ارسال شده به دبیرخانه این کنگره در تبریز ، تعداد 151 مقاله قابل داوری بودند که از این تعداد نیز 81 مورد مقاله به چاپ رسید.

افخم ادامه داد: ضمن ارائه 17 مقاله تأثیرگذار در این کنگره ، جمعی از صنعتگران و مدیرعامل شرکت ها وسازمان ها از جمله مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی به ارائه راهکارهایی برای پیشبرد هرچه بهتر اهداف کنگره مدیریت سرمایه های انسانی پرداختند.

کد مطلب 1754080

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها