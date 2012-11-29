آشتی صنعت و دانشگاه بزرگترین دغدغه جامعه است

محمدرضا افخم صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هدف برگزاری کنگره ملی مدیریت سرمایه های انسانی سازمان ها در تبریز اظهار داشت: هدف اصلی این کنگره بجا آوردن ارزش و جایگاه واقعی نیروهای انسانی در سازمان ها و چگونگی استفاده از پتانسیل این سرمایه ارزشمند است که این کنگره علمی به مدت دو روز به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی در تبریز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه باید خلاء موجود بین دانشگاه و صنعت پر شود ، تصریح کرد: اکثر افرادی که پس از فارغ التحصیلی وارد سازمانی می شوند بلافاصله متوجه می شوند که هنوز در اول راه قرار گرفته و یک فرد مبتدی هستند که باید برای رفع این مسئله دانشگاه و صنعت آشتی کنند.

دبیر اجرایی کنگره ملی مدیریت سرمایه های انسانی سازمان ها در ادامه افزود: از بین 450 مورد مقاله علمی و پژوهشی ارسال شده به دبیرخانه این کنگره در تبریز ، تعداد 151 مقاله قابل داوری بودند که از این تعداد نیز 81 مورد مقاله به چاپ رسید.

افخم ادامه داد: ضمن ارائه 17 مقاله تأثیرگذار در این کنگره ، جمعی از صنعتگران و مدیرعامل شرکت ها وسازمان ها از جمله مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی به ارائه راهکارهایی برای پیشبرد هرچه بهتر اهداف کنگره مدیریت سرمایه های انسانی پرداختند.