870 هزار سهم در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی معامله شد

جواد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در طول هفته جاری در مجموع 873 هزار و 416 سهم در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی خرید و فروش شد.

وی در مورد ارزش کل معاملات هفته جاری این بازار اظهار داشت: ارزش کل معاملاتی سهام رد و بدل شده این هفته تالار بورس استان دو میلیارد و 526 میلیون و 478 هزار و 687 ریال محاسبه شده است.

خانی افزود: در این هفته ارزش خرید سهام در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی یک میلیارد و 366 میلیون و 724 هزار و 405 ریال و ارزش فروش سهام نیز یک میلیارد و 126 میلیون و 754هزار و 282 ریال بوده است.

وی با بیان اینکه میزان معاملات در این هفته از تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی از نظر تعداد سهم و ارزش کل معاملاتی کاهش داشته است، تصریح کرد: در هفته گذشته در مجموع دو میلیون و 631 هزار و 200 سهم به ارزش کل معاملاتی سه میلیارد و 912 میلیون و 363 هزار و 791 ریال در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی خرید و فروش شده بود.

خانی این کاهش را به خاطر تعطیلی دو روزه تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی در اول هفته جاری اعلام کرد.

کارشناس مسئول تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی در ادامه عنوان کرد: در هفته جاری در تالار بورس استان علاوه بر معاملات سهام شرکت های حاضر در بورس، پنج فقره اوراق دریافت تسهیلات مسکن نیز مورد معامله قرار گرفت.

خانی گفت: در این هفته برای 9 نفر از متقاضیان جدید فعالیت در تالار بورس خراسان شمالی کد بورسی صادر شد.

تالار بورس منطقه‌ای خراسان شمالی از مهر ماه سال 89 به عاملت بانک کشاورزی خراسان شمالی در مرکز این استان راه اندازی شده و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل، فعالیت‌های داد و ستد سهام شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس را انجام می‌دهد.