ام آر آی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس دوباره راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود رضا مسعودی صبح پنجشنبه در حاشیه آغاز به کار مجدد مرکز ام آر آی بیمارستان شهید محمدی در جمع خبرنگاران افزود: از آن جا که در ام آر آی تصویر برداری با استفاده از میدان های مغناطیسی (RF) یا همان امواج رادیویی صورت می گیرد این روش نسبت به سایر روش های تصویر برداری به علت عدم وجود پرتوهای یونیزاسیون روش بی خطری است.

مسعودی افزود : با توجه به اینکه دستگاه مذکور در حال حاضر تنها دستگاه دولتی استان هرمزگان است حجم مراجعه کنندگان به این مرکز بسیار فراوان است که این خود باعث فشار بیش از اندازه بر دستگاه، خرابی و همچنین دلیل نوبت های طولانی ام آر آی است.

وی در ادامه عنوان کرد: از پزشکان تقاضا دارم که اگر با روش های تشخیصی کم هزینه تر امکان رسیدگی به تشخیص وجود دارد حتی الامکان از سایر روش ها استفاده گردد و از نوشتن درخواست های ام آر آی بنا به اصرار بیماران اجتناب ورزند.

سرپرست مرکزآموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس از بیماران نیز درخواست نمود: در مواردی که پزشک معالج آنها لزومی برای انجام ام آر آی نمی بیند بیماران به پزشک خود اعتماد نمایند و از اصرار بر در خواست های غیر ضروری اجتناب کنند.

وی یاد آور شد: به طور حتم همت مسئولین و خیرین در جهت راه اندازی حداقل یک دستگاه ام آر آی دولتی دیگر می تواند باعث کاهش چشم گیر زمان انتظار مردم استان جهت انجام ام آر آی شود.

دستگاه ام آر آی مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی از نوع فیلیپس یک و نیم تسلا است و در سال 1381 نصب و راه اندازی گردیده است و روزانه قابلیت ارائه خدمت به 50 تا 60 نفر بیمار را دارد همچنین بخش ام آر آی این مرکز همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 7:30 الی 24 فعال و در حال خدمت رسانی است.

وجود این میدان های مغناطیسی که همچون آهن ربا عمل می کند باعث جذب فلزات می شود به همین دلیل در زمان انجام ام آر آی بیمار نباید هیچ گونه وسیله فلزی و مغناطیسی همراه خود داشته باشد.

به همین دلیل در بیمارانی که جسم فلزی در بدن دارند مانند افرادی که پیس میکر دارند و همچنین بیمارانی که ترس از محیط بسته دارند ام آر آی به هیچ عنوان توصیه نمی گردد و انجام نخواهد شد.