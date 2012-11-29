اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار به نهاد کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ساجدی شامگاه چهارشنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی در تبریز اظهار داشت: در سال گذشته حدود یک میلیارد و 100 میلیون از سرانه اعتبارات استانی در اختیار نهاد کتابخانه های عمومی استان قرار گرفته بود که این مقدار از ابتدای سال جاری به یک میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش یافته است.

وی همچنین یادآور شد: از سال گذشته ، خدمت رسانی به مناطق روستایی به ویژه ایجاد کتابخانه های سیار از اهم فعالیت های نهاد کتابخانه های عمومی استان بوده است.

وی به مجموعه کتابخانه ای ایجاد شده در مصلی تبریز اشاره کرد و گفت: در مصلی تبریز مجموعه ای بالغ بر هزار متر مربع و هزار و 400 صندلی در نظر گرفته شده است که 400 صندلی برای پژوهشگران و هزار صندلی برای مطالعه مردم عادی پیش بینی شده است.

ساجدی به اجرا شدن 100 درصدی مصوبات دور اول و دوم سفر ریاست جمهوری به تبریز در خصوص امور فرهنگی اشاره کرد و گفت: مصوبات این سفرها در خصوص احداث کتابخانه های عمومی عملی شده است و تنها سه مصوبه مربوط به دور سوم از سفر ریاست جمهوری اجرا نشده است که اجرا شدن آن ها نیازمند یاری بیشتر مسئولان در این امر است.

وی اظهار داشت: تاکنون 200 میلیون تومان از طرف شهرداری تبریز برای تاسیس کتابخانه های عمومی استان واگذار شده است که به نظر می رسد این مبلغ تا پایان سال جاری باید تا سه برابر افزایش یابد.

