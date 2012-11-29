دومین جشنواره شعر "آفتاب رسالت" در چهار محال و بختیاری برگزار می شود

بهمن اکبریان درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته اولین جشنواره شعر آفتاب رسالت به صورت استانی در شهرستان کوهرنگ برگزار شد که از این جشنواره استقبال خوبی صورت گرفت.

وی تصریح کرد: در سال جاری انجمن شعر و ادب میرزای بختیاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهرنگ با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان به مناسبت خجسته میلاد نبی مکرم اسلام(ص) برگزار می شود.

اکبریان ادامه داد: سیره نبوی، اثر پذیری انقلاب اسلامی از سیره نبوی، قرآن و عترت، محکومیت هتاکی به ساحت قدس پیامبر اکرم (ص) از موضوعات این جشنواره است.

وی با اشاره به اینکه قالب اشعار در کلاسیک و نو است عنوان کرد: همه موضوعات جشنواره و شعر گویشی باید به طور اختصاصی با موضوع محکومیت هتاکی به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص) باشد.

اکبریان یادآور شد: هر شاعر می تواند حداکثر سه اثر به دبیر خانه جشنواره ارسال نماید، اشعار به صورت تایپ شده ارسال گردد و آثار ارسالی نباید در جشنواره های دیگر حائز رتبه شده باشند.

وی بیان داشت: در این جشنواره میدان رقابتی برای شاعران استان فراهم می شودذ تا بتوانند توانمندی های خود را به وقوع برسانند.

اکبریان افزود: آثاری که در این جشنواره تحویل داده می شود بر روی آن ها داوری می گردد و از این طریق نخبگان استان شناسایی می شوند.