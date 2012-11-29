تزریق آب زاینده رود به صنعت مهریز/ 6.5میلیارد تومان برای انتقال آب هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد، صبح امروز پنج شنبه در این مراسم، انتقال آب زاینده رود برای صنعت شهرستان مهریز را مایه برکت صنعت و تولید این شهر ذکر کرد و اظهار داشت: مهریز یکی از مهمترین شهرستانهای استان یزد از لحاظ اقلیم محیطی و سایر شاخصه هاست و حق این منطقه از استان بیش از امکانات فعلی است.

حسین غفوری عنوان کرد: آب انتقالی به شهرک صنعتی مهریز آبی است که از کوه‌های زاگرس به این شهرستان انتقال یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان یزد با اشاره به جزئیات پروژه انتقال آب به شهرک صنعتی مهریز عنوان کرد: به منظور تامین بخشی از آب صنایع مستقر در شهرک صنعتی مهریز، مطالعات فاز اول و دوم طرح انتقال آب به این شهرک به مشاور ذیصلاح واگذار شده و در اواخر سال 1390 مطالعات آن به پایان رسید.

وی بیان داشت: پس از طی مراحل انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی طرح از اردیبهشت ماه سال 91 آغاز شد و در مهرماه برای بهره برداری آماده شد.

غفوری یادآور شد: خط انتقال به شهرک صنعتی مهریز از مخزن 500 متر مکعبی امام جعفر صادق(ع) آغاز شد و با عبور از محور یزد - مهریز و محدوده پارک منابع طبیعی به مخزن جمع آوری شهرک صنعتی مهریز متصل می شود.

وی هدف از اجرای این طرح را تامین آب مورد نیاز شهرک صنعتی مهریز و واحدهای تولید کاشی مهسرام و اطلس ذکر کرد.

غفوری با بیان مشخصات کلی طرح انتقال آب به شهرک صنعتی مهریز ادامه داد: طول مسیر انتقالی هشت کیلومتر و نوع لوله آزبست با قطر 200 تا 250 میلیمتر است.

وی از تعبیه شش عدد حوضچه تخلیه هوا و تخلیه آب و قطع و وصل در بین خط انتقالی خبر داد و گفت: هزینه اجرای این طرح 6.5 میلیارد ریال است و قرار بود طی مدت شش ماه توسط پیمانکار تحویل شود که پیمانکار 2.5 ماه زودتر از پایان مهلت قرارداد پروژه را به اتمام رساند.

غفوری از تمامی مسئولان استان و شهرستان مهریز که در اجرای این طرح ملی همت گماشتند، تقدیر کرد.