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۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۹

بامری:

49درصد اشتغال تعهد شده دستگاه های اجرایی استان سمنان محقق شد

49درصد اشتغال تعهد شده دستگاه های اجرایی استان سمنان محقق شد

سمنان-خبر گزاری مهر: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با بیان اینکه 49درصد اشتغال تعهد شده دستگاه های اجرایی استان سمنان محقق شده است گفت: تعهد اشتغال دستگاه های اجرایی برای سالجاری 21 هزار و 720 شغل است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید بامری صبح پنجشنبه در نشست شورای اشتغال استان سمنان که  در محل استانداری برگزار شد با بیان اینکه تا کنون 49 درصد از اشتغال تعهد شده محقق شده است، افزود: تا کنون 10 هزار و 581 در سطح استان شغل ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: در شهرستان سمنان 39 درصد، شهرستان شاهرود 67 درصد، شهرستان دامغان 46 درصد، شهرستان گرمسار 55 درصد و در شهرستان مهدیشهر 59 درصد از تعهد اشتغال توسط دستگاه های اجرایی استان سمنان محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه کل تسهیلات ویژه اشتغال در استان سمنان برای امسال چهار هزار و 153 میلیارد ریال است، اظهار داشت: اداره کل ورزش و جوانان با 116 درصد تحقق اشتغال بهترین فعالیت را در میان دستگاه های اجرایی استان داشته است.

بامری در خاتمه از صادر شدن 12هزار و 279 مورد از مجوزهای ایجاد شده برای مشاغل خانگی طی سالجاری خبر داد و اظهار داشت: تسهیلات پرداخت شده برای مشاغل خانگی طی سالجاری در استان سمنان توسط بانک ها تا کنون 117 میلیارد و 608 میلیون ریال بوده و پرداخت تسهیلات نسبت به اعتبار مشاغل خانگی به 84 درصد رسیده است.

کد مطلب 1754193

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