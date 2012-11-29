به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که به دلیل همزمانی با تاسوعا و عاشورای حسینی، دیدارهای دور رفت مرحله گروهی لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور بعد از 14 روز تعطیلی برگزار می شود، صبای قم فردا قصد دارد در میهمانی تیم هیئت هندبال آمل به میدان برود و در صورتی که این بازی را به سود خود به پایان برساند قهرمان دور رفت لیگ دسته اول هندبال می شود.



تیم هندبال صبای قم سرحال و با روحیه از پیروزی های ارزشمند سه هفته قبل خود برابر تیم های هیئت هندبال، یزد، کرمانشاه و زنجان، در تعطیلات لیگدسته اول تمرینات خود را برای مصاف هفته چهارم با هیئت هندبال آمل در بهترین شرایط در سالن شهید حیدریان قم برگزار کرده و امروز راهی شهرستان آمل می شود.



صدرنشینی صبای قم در گروه اول هندبال باشگاه‌های کشور



در این بین کادر فنی تیم هندبال صبای قم نیز تلاش کردند به رفع نقاط ضعفی که در برخی لحظات دیدار با تیم هیئت هندبال زنجان نیز به چشم آمد، بپردازند تا صبا در دومین دیدار خارج از خانه بعد از سه پیروزی متوالی، برابر هیئت هندبال آمل نیز نتیجه مطلوبی کسب کند.



از جمع 12 تیم حاضر در این دوره از مسابقات لیگ دسته اول هندبال قهرمانی مردان باشگاه های کشور، تیم هندبال صبای قم از فصل با توجه به بازیکنان مستعد و توانایی که دارد و تیمی منسجم که برای این فصل تشکیل داده است، با کسب سه پیروزی متوالی هم اکنون یکی از مدعیان صعود به برتر هندبال به شمار می رود.



در کنار تمام فعالیت ها و اقداماتی که مسئولان باشگاه صبای قم این روزها برای در اختیار گرفتن مهره های کار آمد به منظور همراهی این تیم در مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور انجام می دهند، کادر فنی برای جایگزینی مهره های کلیدی فصل گذشته پنج بازیکن جدید به همراه 13 بازیکن از بین هندبالیست های بومی را انتخاب کردند.



همگروهی هندبالیست های صبای قم با کرمانشاه، زنجان، یزد، آمل و فلاورجان



مسعود مومنی، محمد علی افتخار، اشکان ممقانی، مسعود محسنی و علی تاج بخش بازیکنان هستند که به ترتیب از باشگاه های آلومینیوم اراک، ذوب آهن اصفهان، اعتماد ایرانیان مشهد، ذوب آهن و فولاد اکسین بهبهان به تیم صبای قم پیوسته و در سه بازی قبل نقش بسیار تاثیر گذاری در موفقیت های صبا داشته اند.



همچنین در کنار این بازیکنان توانمند، کادر فنی صبای قم 13 نفر دیگر را از بین بازیکنان قمی برای حضور در مسابقات لیگ دسته اول هندبال قهرمانی مردان باشگاه های کشور انتخاب کرده است که در بین آنها دو بازیکن به نام های احمد فلاح و مهران بیدخام با سابقه بازی کردن در تیم های ملی نوجوانان و جوانان هندبال کشورمان نیز حضور دارند.



مهران بیدخام، رضا سفیدگر، محمد خیل خانه، مصطفی کاوندی، حسین یزدانی، مرتضی مخبرنژاد، احمد فلاح، رسول روحانی، محسن ولیان، هادی طاهری، سیدمرتضی ابوترابی، جواد وصالی و رضا قوجالوی بازیکنان بومی تیم صبای قم هستند.



تیم هندبال صبای قم در هفته نخست رقابت ها موفق شد در دیداری خانگی که در حضور تماشاگران قمی در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان برگزار شد، تیم هیئت هندبال یزد را شکست داده و در هفته دوم در دیداری خارج از خانه از سد هیئت کرمانشاه عبور کند و حالا با توجه به پیروزی در هفته سوم مقابل هیئت زجان با 9 امتیاز صدرنشین گروه نخست لیگ دسته اول هندبال است.

