به گزارش خبرنگار مهر، مجید امینی پیش از ظهر پنج شنبه در شورای برنامه ریزی استان با اشاره به اینکه طرح های مطالعاتی برای اجرا و دریافت اعتبار باید داری مجوز کمیسیون ماده 32 قانون برنامه چهارم و یا ماده 210 قانون برنامه پنج توسعه باشد، اظهارکرد: در صورت دریافت مجوز از این کمیسیون ها و تصوویب در شورای برنامه ریزی استان به طرح های مطالعاتی اعتبار اختصاص می یابد.

وی عنوان کرد: اختصاص اعتبار به طرح های با ماهیت مطالعه و اجرا صرفا برای تکمیل مطالعات طرح امکان پذیر بوده و تامین اعتبار برای اجرا منوط به طی مراحل قانونی است.

وی از ارجاع چهار طرح مطالعاتی برای دریافت به کمیسیون های ماده 32 و 210 خبر داد و افزود: طرح های مطالعه و بهسازی جاده بیرجند- سه قلعه- سرایان، احداث باند دوم بیرجند- خوسف- عرب آباد، احداث دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بیرجند و توسعه بیمارستان خوسف از 10 به 32 تختخوابی از استان برای دریافت مجوز به این کمیسیون ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه طرح های مطالعاتی بهسازی جاده بیرجند- سه قلعه- سرایان و احداث باند دوم بیرجند- خوسف- عرب آباد مجوز کمیسیون های ماده 210 و 32 را ندارد، عنوان کرد: دو طرح دیگر مجوز گرفته که با تصویب در این شورا تامین اعتبار می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی اعتبار مورد نیاز برای مطالعه و احداث دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بیرجند را 10 هزار میلیون ریال اعلام کرد و گفت: طرح توسعه بیمارستان خوسف نیز نیازمند پنج هزار میلیون ریال است که تامین اعتبار خواهند شد.

وی همچنین از بررسی و تصویب طرح توسعه شهرستان های نهبندان و سربیشه در شورای برنامه ریزی استان خبر داد و بیان کرد: طرح های توسعه این دو شهرستان مصوب و پروژه های پیشنهادی توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اجرایی می شود.

امینی به تصویب سند تحکیم و تعالی بنیان خانواده استان اشاره کرد و افزود: این سند در 29 آبان ماه سال جاری به تصویب رسیده است و برای تامین اعتبار و اجرایی شدن در شورای برنامه ریزی استان به تصویب رسید.

وی با اشاره به مصوبات کارگروه امور زیر بنایی و شهر سازی استان گفت: اجرای طرح تولید کمپوست قارچ در فردوس، احداث واحد پرورش بوقلمون در فردوس،زیر کوه و بشرویه، افزایش محدوده شهر شوسف، اجرای طرح کشاورزی درمیان، حصار کشی باغ و احداث خانه کارگری در خوسف، واحد پروار بندی بره در خوسف و واحد پروار بندی شتر در خوسف نیاز به تصویب شواری برنامه ریزی داشت که در این جلسه بررسی و تصویب شد.