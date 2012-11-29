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۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۱

امینی خبر داد:

اختصاص 15 هزار میلیون ریال به طرح‌های مطالعاتی و اجرایی خراسان جنوبی

اختصاص 15 هزار میلیون ریال به طرح‌های مطالعاتی و اجرایی خراسان جنوبی

بیرجند – خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی از اختصاص 15 هزار میلیون ریال اعتبار به دو طرح مطالعاتی و اجرایی استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید امینی پیش از ظهر پنج شنبه در شورای برنامه ریزی استان با اشاره به اینکه طرح های مطالعاتی برای اجرا و دریافت اعتبار باید داری مجوز کمیسیون ماده 32 قانون برنامه چهارم و یا ماده 210 قانون برنامه پنج توسعه باشد، اظهارکرد: در صورت دریافت مجوز از این کمیسیون ها و تصوویب در شورای برنامه ریزی استان به طرح های مطالعاتی اعتبار اختصاص می یابد.

 وی عنوان کرد: اختصاص اعتبار به طرح های با ماهیت مطالعه و اجرا صرفا برای تکمیل مطالعات طرح امکان پذیر بوده و تامین اعتبار برای اجرا منوط به طی مراحل قانونی است.

 وی از ارجاع چهار طرح مطالعاتی برای دریافت به کمیسیون های ماده 32 و 210 خبر داد و افزود: طرح های مطالعه و بهسازی جاده بیرجند- سه قلعه- سرایان، احداث باند دوم بیرجند- خوسف- عرب آباد، احداث دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بیرجند و توسعه بیمارستان خوسف از 10 به 32 تختخوابی از استان برای دریافت مجوز به این کمیسیون ها ارسال شده است.

 وی با بیان اینکه طرح های مطالعاتی بهسازی جاده بیرجند- سه قلعه- سرایان و احداث باند دوم بیرجند- خوسف- عرب آباد مجوز کمیسیون های ماده 210 و 32 را ندارد، عنوان کرد: دو طرح دیگر مجوز گرفته  که با تصویب در این شورا تامین اعتبار می شود.

 معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی  اعتبار مورد نیاز برای مطالعه و احداث دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بیرجند را 10 هزار میلیون ریال اعلام کرد و گفت: طرح توسعه بیمارستان خوسف نیز نیازمند پنج هزار میلیون ریال است که تامین اعتبار خواهند شد.

وی همچنین از بررسی و تصویب طرح توسعه شهرستان های نهبندان و سربیشه در شورای برنامه ریزی استان خبر داد و بیان کرد: طرح های توسعه این دو شهرستان مصوب و پروژه های پیشنهادی توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اجرایی می شود.

 امینی به تصویب سند تحکیم و تعالی بنیان خانواده استان اشاره کرد و افزود: این سند در 29 آبان ماه سال جاری به تصویب رسیده است و برای تامین اعتبار و اجرایی شدن در شورای برنامه ریزی استان به تصویب رسید.

 وی با اشاره به مصوبات کارگروه امور زیر بنایی و شهر سازی استان  گفت: اجرای طرح تولید کمپوست قارچ  در فردوس، احداث واحد پرورش بوقلمون در فردوس،زیر کوه و بشرویه، افزایش محدوده شهر شوسف، اجرای طرح کشاورزی درمیان، حصار کشی باغ و احداث خانه کارگری در خوسف، واحد پروار بندی بره در خوسف و واحد پروار بندی شتر در خوسف نیاز به تصویب شواری برنامه ریزی داشت که در این جلسه بررسی و تصویب شد.

کد مطلب 1754215

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