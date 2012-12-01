20درصد تالاب گندمان دارای آب است/ تاثیر بارشها در احیا تالاب

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخشی از تالاب گندمان از آب پر شد و پرنده ها دوباره به تالاب برگشتند.

وی افزود: با اقدامات انجام شده در منطقه این تالاب و بارشهای برف و باران، شناسه های تالابی تا حدودی به تالاب برگردانده شده است.

وی گفت: در بخش کشاورزی در این منطقه باید ساماندهی لازم انجام شود و شیوه های آبیاری تغییر کند و شیوه های سنتی به شیوه های نوین تبدیل شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه وضعیت تالاب در سالهای گذشته بسیار بد ووخیم بود و سطح این تالاب خشک شده بود، اظهار داشت: هم اکنون وضعیت تالاب گندمان با اقدامات انجام شده در حوزه کشاورزی بهتر شده و امیدواریم با بارشهای فراوان در منطقه تالاب، تالاب دوباره احیا شود و شاهد ورود زیاد پرندگان به این منطقه باشیم.

یوسف پور اذعان داشت: در تابستان امسال اقدامات خوبی در حوزه کشاورزی در منطقه انجام شد و کشاورزان همکاری خوبی برای احیا این تالاب انجام دادند.

وی به بارشهای اخیر در استان چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و ادامه داد: بارشهای تاثیر بسیار زیادی در احیا تالاب داشتند.

حضور پرندگان در محدوده تالاب

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون 20 درصد تالاب دارای آب است و مشخصه اصلی آن حضور پرندگان در محدوده تالاب است.

وی ادامه داد: با صرف جویی در مصرف آب در حوزه کشاورزی در منطقه گندمان و تغییر شیوه مصرف به راحتی می توان تالاب گندمان را دوباره احیا کرد.

ضرورت آموزش و فرهنگ سازی در خصوص استفاده صحیح از منابع آبی

وی با اشاره به ضرورت آموزش و فرهنگ سازی در خصوص استفاده صحیح از منابع آبی در منطقه یادآور شد: با برگزاری همایش ها و آموزش در منطقه می توان از هدر رفتن منابع آب منطقه جلوگیری کرد و همچنین مسئولین پذیری مردم در خصوص اخیا تالاب و محافظت از آن را بالا برد

یوسف پور بیان داشت: این تالاب که به عنوان زیستگاهی با ارزش در ایران شناسایی شده است ودر شمار زیباترین تالاب های کشور و مهمترین کانون های گردشگری چهارمحال بختیاری قراردارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این تالاب زیستگاهی منحصربفرد برای زمستان گذرانی و تخمگذاری پرندگان مهاجر و اسکان دائم پرندگان بومی محسوب می شود.