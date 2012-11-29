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۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۶

در زمستان سال جاری/

2 پایگاه امداد جاده ای هلال احمر در شهرستان شیروان فعال است

2 پایگاه امداد جاده ای هلال احمر در شهرستان شیروان فعال است

شیروان- خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان جمعیت هلال احمر شهرستان شیروان گفت: در فصل زمستان سال جاری دو پایگاه امداد و نجات جاده ای هلال احمر، در محورهای این شهرستان فعال است.

روح الله جمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در طرح امداد و نجات زمستانی که از 15 آذر ماه آغاز می شود روزانه 10 نفر در دو پایگاه امداد جاده ای، امام سجاد(ع) و سیساب آماده خدمت رسانی به مسافران هستند.

وی اظهار داشت: این دو پایگاه به تجهیزات مورد نیاز از جمله خودرو آمبولانس و خودروی ست نجات مجهز هستند.

جمشیدیان تصریح کرد: با توجه به اینکه شهرستان شیروان در مسیر جاده آسیای قرار دارد و خودروها و مسافران زیادی از آن عبور می کنند، این پایگاه ها با هدف پشتیبانی از حوادث احتمالی جادهای تجهیز و راه اندازی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در سطح خراسان شمالی نیز در زمستان سال جاری، طرح امداد و نجات زمستانی جمعیت هلال احمر، با فعالیت 19 پایگاه امدادی در محورهای مواصلاتی استان انجام می شود.

طرح امداد و نجات زمستانی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی با فعالیت 114 نیرو در 19 پایگاه، همزمان با سراسر کشور از 15 آذر ماه آغاز و تا 25 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1754217

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