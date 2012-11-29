برگزاری همایش انفورماتیک تصویربرداری در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شکیبا فرد ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این همایش مجموع کاربردهای انفورماتیک در تصویربرداری پزشکی را در بر می گیرد.

وی ادامه داد: همایش منطقه ای انفورماتیک تصویر برداری 13 و 14 آذرماه در مجتمع ولایت با حضور هفت سخنران برتر بصورت آموزشی برگزار می شود.

رادیولوژیست دانشگاه علوم پزشکی بیان کرد: در این همایش آموزشی، کار با تصاویر و استفاده از گزارشهای مبتنی بر وب و روشهای جدید پردازش آموزش داده می شود.

5 بیمارستان شیراز مجهز یه سیستم پکس

در ادامه این نشست دانشیار و مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره یه انجام پروژه پکس در استان فارس گفت: پکس سیستم آرشیو و ذخیره سازی و انتقال داده های تصویربرداری است که اکنون بیمارستان نمازی، فقیهی، مطهری و امام رضا ، چمران و رجایی مجهز به این سیستم هستند.

مهرزاد لطفی عنوان کرد: با توجه به افزایش هزینه، مشکلات تحریم و قابل برگشت نبودن فیلمهای رادیولوژی انجام پروژه پکس کمک زیادی به حل مشکلات ، صرفه جویی و پیشرفت می کند.

وی اضافه کرد: تمامی بیمارستانهای دولتی و تحت نظارت علوم پزشکی فارس تا شش ماه اول سال 92 به سیستم پکس و رادیولوژی دیجیتال مجهز می شوند .

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرد: هفت دستگاه مرتبط قبلا خریداری شده و 15 دستگاه نیز تا چند هفته آینده در سایر مراکز آموزشی درمانی شیراز و بعضی بیمارستانهای شهرستانهای مرودشت، کازرون، فیروزآباد، ممسنی،اقلید، نی ریز، داراب و لار استقرار پیدا می کند.

لطفی افزود: سیستم پکس ارتباط بین بیمارستانها و دکترها را آسان می سازد و امیدواریم بتوان در تمامی شهرستانهای استان فارس بخش خصوصی و دولتی را تحت پوشش این سیستم قرار دهیم.