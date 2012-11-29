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۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۶

رضایی خبر داد:

اجرای طرح کیفیت بخشی رشته ادبیات و علوم انسانی در کهگیلویه و بویراحمد

اجرای طرح کیفیت بخشی رشته ادبیات و علوم انسانی در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج – خبرگزاری مهر: رئیس گروه تکنولوژی گروه های آموزشی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح کیفیت بخشی به رشته ادبیات وعلوم انسانی دردبیرستانهای استان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رضایی صبح پنجشنبه در نشستی با دبیران رشته ادبیات افزود: این طرح باهدف تحقق راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و غنی سازی محتوای رشته ادبیات وعلوم انسانی و اصلاح برنامه های درسی و کمک درسی و کمک به رشد سطح کیفی وعلمی آموزشی دبیران اجرا می شود.

وی بیان داشت: در اجرای این طرح دبیران ادبیات فارسی دروه متوسطه درزمینه های مقاله نویسی باموضوع ادبیات فارسی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی سایر دروس، تهیه وسایل کمک آموزشی و دست ساخته های ویژه درس ادبیات فارسی باهم رقابت می کنند.

رضایی افزود: تهیه وسایل دست ساخته ویژه درس ادبیات فارسی و طراحی کتاب در قطع کوچک باعنوان "دل نوشته های من" از موضوعات رقابتی این طرح برای دانش آموزان است.

وی با بیان اینکه آثاربرگزیده به مرحله کشوری راه می یابند، اظهار داشت: انجام کارهای عملی در کنار تدریس، به یادگیری و فهم موضوعات درسی کمک شایان توجهی می کند.

رئیس گروه تکنولوژی گروه های آموزشی آموزش و پرورش استان افزود: کیفی شدن نحوه تدریس در دبیرستانها به خصوص در رشته ادبیات از برنامه های سند تحول بنیادین است.

کد مطلب 1754228

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