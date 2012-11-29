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۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۲

شهردار یزد خواستار شد؛

تسریع در افتتاح و بهره برداری میدان تره بار جدید یزد

تسریع در افتتاح و بهره برداری میدان تره بار جدید یزد

یزد - خبرگزاری مهر: شهردار یزد خواستار تسریع در افتتاح و بهره برداری میدان تره بار جدید یزد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عظیمی نیا صبح امروز در بازدید جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد و مسئولان شهرداری از پروژه میدان جدید تره بار یزد از اقدامات و خدمات ارزشمند صورت گرفته قدردانی کرد و این پروژه را از طرح های بزرگ در شهر یزد خواند.

وی خواستار تسریع در امور برای افتتاح و بهره برداری این پروژه طبق قول شهرداری یزد در اول دی ماه سال جاری و تعطیل شدن میدان فعلی از 30 آذرماه سال جاری شد.

عظیمی نیا اظهار امیدواری کرد: با یک برنامه ریزی اصولی و هدفمند و تشکیل کارگروهی برای رفع مسائل و مشکلات همچنین پیگیری امور برای راه اندازی پروژه در فرصت باقیمانده، میدان جدید میوه و تره بار یزد به صورت کامل و بدون مشکل بهره برداری شود.

شهردار یزد عنوان کرد: در این چند روز باقی مانده همه همت و پشتکار را برای اتمام کامل پروژه به کار می گیریم و آن را برای روز بهره برداری مهیا و آماده می کنیم.

پیمانکار این پروژه نیز در این بازدید خواستار نصب سیستم دوربین مداربسته برای کنترل امنیت و پیگیری برای برطرف شدن مسائل مربوط به تاسیسات پروژه شامل آب، برق، گاز و تلفن همچنین بهبود وضعیت مسیر برای دسترسی به میدان از سوی شهرداری شد.

کد مطلب 1754230

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