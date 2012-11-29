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۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۹

محمد بیگی:

شهیدان زندگی عاشورایی را به بشریت آموختند

شهیدان زندگی عاشورایی را به بشریت آموختند

لنگرود - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان لنگرود شهدا را مظهر اقتدار و عزت کشور دانست و گفت: شهیدان الگوی ولایتمداری هستند و زندگی عاشورایی را به بشریت آموختند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال محمد بیگی ظهر امروز در نشست ستاد یادواره شهدای شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری لنگرود با بیان اینکه شهیدان در مکتب عاشورای امام حسین (ع) پرورش یافته اند، افزود: نفس کشیدن تک تک انسانها در فضای امنیت و آرامش مدیون خون مطهر شهدا هستند.

وی اظهارداشت: شهدا از تمام هستی و سرمایه خود در راه هدف و آرمان های الهی خود آگاهانه گذشتند تا جمهوری اسلامی ایران پیروز و سربلند باشد.

فرماندار لنگرود گفت: به گونه ای باید عمل کرد که شرمنده شهدا، جانبازان و ایثارگران و خانواده های معظم شهدا نبود.

وی در ادامه با اعلام اینکه خدمت به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران در حقیقت جهاد فی سبیل الله است، یادآورشد: یادواره شهدای شهرستان لنگرود عصر روز پنج شنبه هفتم دی ماه سال جاری برگزار می شود.

کد مطلب 1754232

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