بسته نان در لرستان تدوین می شود/ تدوین 5 بسته حمایتی ویژه از واحدهای تولیدی

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اولویت های کارگروه تنظیم بازار لرستان تعریف بسته های مختلف غذایی در استان است.

وی با بیان اینکه تا کنون بسته مرغداری های لرستان تدوین شده است،عنوان کرد: در حال حاضر تدوین بسته نان از زمان کاشت گندم تا زمان مصرف در استان لرستان در حال تدوین است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با بیان اینکه در این بسته ها تکلیف هر دستگاه اجرایی در استان مشخص شده است، بیان داشت: بسته نان در استان لرستان ظرف دو هفته آینده تدوین نهایی خواهد شد.

بیرانوند همچنین از تدوین بسته های سایر اقلام در استان لرستان نیز در آینده نزدیک خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل کمیته های تخصصی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان خبر داد و یادآور شد: همچنین استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل مشکلات واحدهای تولیدی یکی دیگر از برنامه های این سازمان در سالجاری است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان تصریح کرد: مشکلات واحدهای تولیدی از طریق این ستاد بر اساس اولویت پیگیری و رفع خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به تشکیل ستاد صیانت از واحدهای تولیدی استان در سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" ادامه داد: همچنین بسته های حمایتی از واحدهای تولیدی در استان تدوین شده است.

بیرانوند با اشاره به تدوین پنج بسته حمایتی ویژه از واحدهای تولیدی استان تصریح کرد: در این راستا یک بانک اطلاعاتی ویژه برای کل واحدهای تولیدی استان به پیشنهاد استاندار لرستان راه اندازی شده است.