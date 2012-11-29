امنیت امروز افغانستان بسیار بدتر از شروع جنگ است/ تمرکز بر نظامی گری خطای غرب بود

به گزارش خبرگزاری مهر، "توماس روتیگ" از کارشناسان آلمانی مسائل افغانستان و از محققان "شبکه تحلیلگران افغانستان" در گفتگو با روزنامه "تاگس شاو" درباره شرایط امنیتی در این کشور اظهار داشت: شرایط امروز افغانستان بسیار بدتر از سالهای شروع این جنگ است. سالهای 2010 و 2011 اوج فعالیتهای طالبان محسوب می شد.

وی افزود: من اعتقاد دارم که کشورهای عضو نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان(ایساف) علاقه دارند که شرایط در این کشور را بهتر از آنچه هست نشان دهند.در غیر این صورت این تصمیم آنها مبنی بر خروج بخش اعظمی از نیروهایشان از افغانستان در پایان سال 2014 دیگر قابل توجیه نخواهد بود.

وی افزود: مدتهاست که بسیاری از محققان و تحلیلگران این انتقاد را وارد می کنند که که برگشت نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان سال 2014 زود است. به اعتقاد آنها این تصمیم به طالبان این سیگنال را می فرستد که تنها باید تا پایان سال 2014 شرایط موجود را تحمل کند. این مسئله ترسها و نگرانیهای زیادی را در بین مردم این کشور ایجاد کرده است.

این کارشناس آلمانی در بخش دیگری از این گفتگو برگشت نیروهای خارجی تا پایان سال 2014 از افغانستان را خیلی زود و در عین حال خیلی دیر ارزیابی کرده و گفت: این برگشت همزمان هم خیلی زود و هم خیلی دیر می باشد. این برگشت خیلی زود بود چرا که نه تنها خواسته های کشورهایی که نیرو به این کشور اعزام کرده اند بلکه بخصوص خواسته های ملت افغانستان از جمله پایداری بیشتر، استقلال بیشتر،دموکراسی بیشتر و شرایط امن برای زندگی هنوز برآورده نشده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد که این برگشت همزمان دیر اتفاق می افتد چرا که از سال 2006 نوع و روش عملیات بین المللی در افغانستان تغییر کرده و بیشتر بر نظامی گری متمرکز شده است.تمام جنبه های غیر نظامی ازجمله بازسازی سازمانهای دولتی و یا حرکت در مسیر دموکراسی کاملا به حاشیه رانده شده است.

"توماس روتیگ" در ادامه چنین تغییراتی در عملیات افغانستان را خطایی بزرگ از طرف غرب ارزیابی کرده و گفت: برگشت نیروهای خارجی از افغانستان دیر بود چرا که بعد از سال 2006 تنها در افغانستان مبارزه نظامی انجام می شد و ما متوجه شدیم که نمی توانیم بر طالبان غلبه کنیم.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه بازسازی ساختارهای دموکراسی در افغانستان به زمان بیشتری نیاز دارد همچنین اظهار داشت: ما می توانستیم شروع روند دموکراسی را به مسیر درستی هدایت کنیم اما چنین اتفاقی در افغانستان نیافتاده است.

این کارشناس آلمانی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: مردم افغانستان روز به روز بیشتر احساس ناامنی می کنند. شدت مبارزات و درگیریها در این کشور با گذشت سالها افزایش پیدا کرده است. این مسئله دستاوردها در زمینه غیر نظامی را نیز به خطر انداخته است. مردم افغانستان دیگر فرزندان خود را به مدسه نمی فرستند چرا که راه مدرسه خطرناک است. بیماران در بیمارستانها احساس ناامنی می کنند.مردم این کشور همچنین از ترس حملات تروریستی در انتخابات شرکت نمی کنند.

وی همچنین در بخش پایانی این گفتگو تصریح کرد برای اینکه بتوانیم مسائل اصلی در افغانستان را شناسایی کنیم دولتهای غربی باید بالاخره شرایط در این کشور را واقع نگرانه به نمایش در آورند.

