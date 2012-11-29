ضبط یک محموله کالای قاچاق در لرستان/ کشف 6 تن پودر بدنسازی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم علیزاده ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از کشف مقدار زیادی کالای قاچاق توسط پلیس آگاهی استان لرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه کالاهای قاچاق کشف شده شامل تعداد زیادی تلفن همراه، پوشاک، پودر بدنسازی، لوازم آشپزخانه و لامپ کم مصرف است، اظهار داشت: این کالاها فاقد بارنامه بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده اند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه این کالاها از بندر گناوه بارگیری شده و به مقصد استان تهران در حرکت بوده اند، یادآور شد: پلیس آگاهی استان لرستان با انجام کارهای اطلاعاتی توانست این محموله قاچاق را کشف و ضبط کند.

سردار علیزاده با اشاره به اینکه تعداد 2هزار گوشی تلفن همراه از این محموله کشف شده است، تصریح کرد: همچنین تعداد 12 هزار و 520 لامپ کم مصرف و بیش از 7 هزار عدد چاقوی آشپزخانه نیز از این محموله کشف شده است.

وی ادامه داد: از این محوله قاچاق کالا 6 تن پودر بدنسازی نیز کشف شده که ورود این میزان پودر بدنسازی قاچاق به بازار می تواند تبعات منفی و جبران ناپذیری را به اقشار جوان جامعه وارد کند.

فرمانده انتظامی استان لرستان همچنین با بیان اینکه در جریان دستگیری باند قاچاق کالا 2 تن و 600 کیلوگرم پوشاک و البسه چینی کشف و ضبط شده است، گفت: در جریان متوقف کردن این محموله کالای قاچاق دو نفر دستگیر شده اند.

وی با تاکید بر اینکه حجم کشفیات کالای قاچاق بالا بوده است، یادآور شد: کالاهای کشف شده برای ارزشگذاری به گمرک تحویل داده می شوند.

سردار علیزاده در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه وارد شدن کالاهای قاچاق به بازار اقتصاد کشور را فلج می کند و به تولیدات داخلی ضربه می زند، یادآور شد: در سالجاری با فعالیت شبانه روزی پلیس آگاهی استان شاهد رشد کشفیات کالای قاچاق و برخورد با آنها بوده ایم.

وی از فعالیت شبانه روزی و کار اطلاعاتی نیروهای مبارزه با کالای قاچاق لرستان تقدیر کرد و اظهار داشت: نیروهای مبارزه با کالای قاچاق در محورهای مواصلاتی با صبر و حوصله زیاد و همچنین کار اطلاعاتی قوی توانسته اند کشفیات چشمگیری را داشته باشند.