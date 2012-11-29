غرباگری 9 هزار نوزاد/ نایب قهرمانی در مسابقات دوچرخه سواری آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، نشست آموزشی پورتال برنامه کشوری غربالگری کم کاری مادرزادی تیرویید نوزادان پیش از ظهر پنجشنبه با حضور کارشناسان مسئول آزمایشگاههای غربالگری 12 استان کشور در گرگان برگزار شد.

در این نشست اعلام شد که غربالگری نوزادان از نظر بیماری فنیل کتونوری از اول مهر ماه سال 91 در کلیه شهرستانهای استان شروع شد واز ابتدای شروع غربالگری بیش از 9 هزار نوزاد مورد بررسی قرار گرفتند که مورد مشکوک مشاهده نشده است.

لازم به توضیح اینکه دو استراتژی این برنامه شامل ساماندهی خدمات بالینی و خدمات ژنتیک به بیماران از سال 1386 در این دانشگاه اجرا می شود و طی آن تعداد 19 بیمار تحت مراقبت بوده و خدمات لازم را دریافت می کنند. بیماری فنیل کتونوری یک نقص متابولیکی مادرزادی نادر است.

14 واحد کارگاه و کارخانجات فرآوری زیتون با ظرفیت 18 هزار تن در استان گلستان

مدیرباغبانی سازمان جهادکشاورزی استان خبرداد: در استان گلستان تعداد کارگاه ها و کارخانجات روغن کشی زیتون 6 واحد و تعداد واحدهای تهیه کنسرو 8 واحد فعال وباظرفیت بیش از 18 هزارتن در استان گلستان مشغول به کار هستند.

مرتضی صادقی افزود: باتوجه به اینکه تولید زیتون استان درسال 90 حدود 7200 تن بوده هنوز ظرفیت کارخانجات فوق تکمیل نشده است.

وی افزود: براشت مکانیزه زیتون در مقایسه با برداشت سنتی نقش مهمی را در کاهش هزینه های تولید دارد که باغداران خود باید با استفاده از تسهیلات ابلاغی نسبت به خرید ادوات مورد نیاز اقدام نمایند ضمن اینکه برداشت زیتون کنسرو ولی بخاطر حفظ کیفیت و جلوگیری از آسیب دیدن میوه صرفاً باید توسط دست برداشت شود و زیتون روغنی با دستگاه شیکر قابل برداشت است.

بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان



بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای همزمان با سراسر کشور از یازدهم تا شانزدهم آذرماه سال جاری در استان گلستان اجرا می شود.

ابوطالب جلالی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان، با اشاره به اهداف برگزاری برنامه بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای افزود: در راستای تحقق سیاست های کلی اشتغال، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازارکار (فعلی و آتی) و ارتقای توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها، برنامه بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای انجام می شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان بازدید همگانی از مراکز آموزشی را فرصتی مغتنم در راستای ارتقای آگاهی های اقشار مختلف جامعه پیرامون آموزش های مهارتی دانست.

پارس نگار توسط پژوهشگر گرگانی گردآوری و منتشر شد

کتاب "پارس نگار، روزشمار رخدادهای تاریخی استان فارس" که به اهتمام پژوهشگر و نویسنده گرگانی ساکن شیراز، علی بایزیدی، به رشته تحریر در آمده است توسط انتشارات نظری تهران منتشر گردید. این کتاب چنانکه از نامش نیز پیداست به ذکر رویدادهای تاریخی محدوده جغرافیایی استان فارس می پردازد.



این اثر مطابق با تاریخ تطبیقی سال جاری خورشیدی تدوین گردیده و نویسنده در نگارش آن از 253 عنوان کتاب، آرشیو 107 عنوان مجله و 23 عنوان روزنامه فعال و غیر فعال سراسری و استانی و دیگر اسناد و مدارک معتبر تاریخی بهره جسته است.



بایزیدی انگیزه خود از نگارش این اثر را تازه و بکر بودن این حرکت در منطقه باستانی و فرهنگی استان فارس می داند و البته چنانکه خود می گوید در این راستا از سررسید استرآباد که در سال 89 و 90 در سطح استان گلستان توزیع شده بود نیز الهام گرفته است.



کسب رتبه برتر مسابقاتت بین المللی هوش مصنوعی

جوانان هلال احمر استان گلستان با حضور در اولین کنگره و مسابقات بین المللی هوش مصنوعی و رباتیک جام دانشگاه امیر کبیر و چهارمین مسابقات ملی رباتیک خوارزمی مقام نخست کنگره ربات های زیر دریایی این مسابقات را کسب و افتخار دیگری به ویترین افتخارات خود اضافه کردند.

همچنین معاونت امداد و نجات استان گلستان در آبان وآذر ماه سال جاری در راستای اجرای طرح امداد و نجات زمستانه به منظور ایجاد آمادگی و ارتقای توان نیروهای عملیاتی طی سه مرحله زمانی اقدام به برگزاری دوره های توان افزایی ویژه نجاتگران و امدادگران کلیه شعب جمعیت هلال احمر استان کرد.

نایب قهرمانی در مسابقات دوچرخه سواری جام باشگاههای آسیا



نخستین مرحله از رقابتهای دوچرخه سواری جام باشگاه های آسیا در مواد پیست، در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد و سینا نشاط ور مدال نقره مسابقات دوچرخه سواری باشگاههای آسیا را از آن خود کرد.



در ادامه رقابتهای سومین و آخرین از این مسابقات، رکابزنان در ماده یک کیلومتر با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان؛

محمود پراش از تیم پیشگامان کویر یزد به مقام قهرمانی دست یافت، سینا نشاط ور از تیم پتروشیمی مقام نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد و محمد دانشور از تیم دانشگاه آزاد بر سکوی سوم ایستاد.

اقتصاد دانش بنیان از شرایط اقتصاد مقاومتی است

فرمانده سپاه ینینوای گلستان، به شرایط و ارکان اقتصاد مقاومتی اشاره نمود و گفت: تکیه بر مردم-استفاده از همه ظرفیت های دولتی و مردم-حمایت از تولید- مدیریت درست منابع ارزی- اقتصاد دانش بنیان و مبارزه با مفاصد اقتصادی از شرایط اقتصاد مقاومتی است.



سرداربابایی با بی اثر خواندن تحریمهای دشمنان، ترویج فرهنگ کار و تولید، مردمی کردن اقتصاد، تعادل در مصرف و مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف و تبذیر، استفاده حداکثری از زمان و امکانات و منابع و حرکت بر اساس برنامه را از الزامات اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.