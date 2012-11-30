محسن مهرآبادی، سخنگوی مجمع ناشران دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر از منع واردات کاغذ به کشور توسط تشکلهای حاضر در بخش نشر خبر داد و گفت: با وجود اینکه پیش از این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده بود که از فعالیت تشکلهای نشر در عرصه واردات کاغذ حمایت و استقبال میکند، کارگروه بررسی راههای تامین کاغذ مورد نیاز ناشران و چاپخانهداران در وزارت ارشاد به تازگی اعلام کرده که موضوع واردات کاغذ از این پس تنها از طریق کارگروهی موسوم به «واردات» مستقر در وزارت صنعت و معدن و تجارت انجام خواهد شد و دست تشکلهای نشر از این موضوع عملا کوتاه شده است.
وی ادامه داد: این کارگروه از این پس سیاستگذاری وعملیات واردات کاغذ را مدیریت خواهد کرد. علت این موضوع نیز اعلام نشده است، ولی شاید منع قانونی برای تخصیص ارز و مشکلات موجود در تامین آن بوده که در نهایت به این تصمیم منجر شده است.
مهرآبادی فزود: وعدههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از تشکلهای نشر برای تامین کاغذ با این تصمیم عملا محقق نشده باقی ماند. جای تعجب دارد که وقتی از تشکلها برای این موضوع دعوت به عمل میآید و آنها هم برای حضور در این عرصه برنامهریزی میکنند و به زیرمجموعههای خود وعده تامین کاغذ میدهند، ناگهان در هنگام عمل همه چیز تغییر میکند و تنها به ما میگویند اگر واردات کاغذ انجام شد، تشکلهایی که قصد واردات کاغذ داشتهاند را در اولویت نخست حمایتی برای تخصیص کاغذ قرار خواهند گرفت.
سخنگوی مجمع ناشران دفاع مقدس درباره کارگروه موسوم به واردات نیز گفت: تا جایی که اطلاع داریم این کارگروه تازه در وزارت صنعت و معدن و تجارت تاسیس شده است و به نوعی در تمام در انواع واردات محصول به کشور سیاستگذاری میکند و گفته میشود گروهی از واردکنندگان خبره و کاربلد در آن عضو هستند که کار را به صورت تخصصی میبینند.
وی افزود: این کارگروه حتی به برخی از اتحادیههای فعال در عرصه نشر عنوان داشته است که باید مقداری وجه برای پیش پرداخت واردات و خرید کاغذ به این کارگروه پرداخت شود تا تعهد مالی برای واردات کاغذ مورد نیاز آنها ایجاد شود و مابقی وجه نیز پس از واردات از آنها اخذ خواهد شد که این موضوع با توجه به وضعیت نامشخص کاغذ تا دو یا سه ماه آینده که موعد تحویل کاغذ حاصل از این دست خرید است، چندان قابل تکیه و اعتماد نیست و ممکن است با ضرر مالی برای خریدار همراه باشد.
این عضو انجمن فرهنگی ناشران کودک ادامه داد: در این انجمن عدهای از ناشران به صرافت واردات کاغذ به صورت شخصی افتادهاند و فعلا در حال مطالعه اوضاع اقتصادی بازار برای این کار هستند. واقعیت این است که اگر پشتوانه مالی بانکها وجود نداشته باشد، ناشر نمیتواند از سر اختیار اقدام به واردات کاغذ بکند و متاسفانه این پشتوانه و حمایت در حال حاضر وجود ندارد.
وی ادامه داد: در مجمع ناشران دفاع مقدس هم زمانی که تصمیم به واردات کاغذ گرفتیم و به بانک مراجعه کردیم گفتند ارز مرجع نداریم و باید ارز مبادلهای بگیرید. در دریافت ارز مبادلهای هم کاغذ در اولویت هشتم واردات کشور است و تخصیص ارز آن حداقل یک ماه فرصت میبرد و پس از آن هم وقتی کاغذ با صرف زمان سه ماه به کشور وارد شود، مشخص نیست که از نظر اقتصادی صرفهای برای مصرف توسط ناشر دارد و یا خیر. در این میان اگر ناشری این روزها کتابی چاپ میکند، تنها برای دل خودش این کار را کرده و نه کسب سود اقتصادی.
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