3.5 تن زباله از حریم جاده چالوس جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه صد نفر از دانش آموزان شهر تهران با حضور در بخش آسارا در اقدامی نمادین، زباله های مناطق مختلف این بخش را جمع آوری کردند.

دانش آموزان در این برنامه که با همکاری موسسه پژوهشی کودکان دنیا و با محوریت بخشداری آسارا ترتیب داده شده بود، با علاقه و دقت طرح پاکسازی محیط زیست در جاده چالوس را اجرا کردند.



بخشدار آسارا ضمن استقبال از این طرح نمادین با حضور در جمع دانش آموزان با بیان اینکه دانش آموزان می توانند در ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست نقشی اساسی داشته باشند، اظهار داشت: برای حفظ محیط زیست تلاش آحاد جامعه لازم است. باید به مردم، آموزشهای صحیح بدهیم تا به جای مصرف نادرست، روحیه مشارکت برای حفظ محیط زیست در آنان ایجاد شود.



محسن محمدی تاکید کرد: با توجه به وجود طبیعت زیبا در این بخش انتظار می رود مردم منطقه برای حفظ این زیبایی ها بیشتر تلاش کنند.



وی تاکید کرد: در این برنامه نمادین طی هماهنگی های انجام شده سه اکیپ از ماموران محیط زیست، پلیس راه، کلانتریها، هلال احمر، ماموران آتش نشانی و شهرداری آسارا حضور فعال داشتند.

کیسه زباله، ماسک و دستکش توسط مؤسسه پژوهشی کودکان و بخشی از کیسه های زباله نیز توسط محیط زیست بخش بین دانش آموزان توزیع شد.



در این طرح نمادین سه نیسان بالغ بر 3.5 تن زباله جمع آوری شد که توسط ماموران شهرداری به مرکز پسماند شهرستان کرج منتقل شد.

همچنین تعدادی از خانواده های این دانش آموزان نیز فرزندانشان را همراهی کردند.

بخش کوهستانی آسارا در شمال شهرستان کرج واقع است.