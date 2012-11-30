به گزارش خبرنگار مهر، کتاب کوثر کربلا شامل مجموعهای از سخنرانیهای «آیت الله جوادی آملی» در دهههای محرم سالهای اخیر در شهرستان آمل است. این سخنرانیها به همراه مراثی گفته شده از زبان ایشان که از گفتار به نوشتار تبدیل شده، در ساختاری جدید به صورت مهندسی پژوهشی منتشر شده است.
آیت الله جوادی آملی؛ در مقدمه این اثر با بیان ابعاد جهاد اصغر، اوسط و اکبر و نیز هجرت اصغر، اوسط و اکبر به مقام والای سید الشهداء (ع) اشاره کرده و تحلیل عرفانی از رویکرد نهضت کربلا ارائه میدهند.
در بخشی از مقدمه این کتاب میخوانیم: «جریان نهضت کربلا، نه برای رهیافت به منطقه امتناع است و نه اکتفا به هجرت صغری و جهاد اصغر یا بسندهکردن به هجرت وسطا و جهاد اوسط، بلکه کوشش برای پیروزی در هجرت کبری و جهاد اکبر است که در این هدف والا، حضرت حسینبنعلی (ع) کاملا کامیاب شد، به طوری که نه هجرتی از هجرت آن حضرت بزرگتر میسور است و نه جهادی از جهاد آن ولی والا بزرگتر و مقدور احدی است.»
مولف این اثر همچنین درباره نام گذاری این کتاب اظهار داشته است: کتاب به این دلیل کوثر نامگذاری شده است که چون کوثر به عنوان چشمهای از بهشت، برگرفته از سوره «کوثر» است و از آنجا که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «حسین از من است» و سیدالشهدا (ع) نیز فرمودند: «من به روش جدم عمل میکنم»، این کتاب به نام «کوثر کربلا» مزین شد؛ چنانکه خود رخداد کربلا کوثر است و وجود پربرکت و ماندگار امام حسین (ع) هم هدیهای از جانب خداوند به رسولش بوده و از مصادیق کوثر است.
کتاب «کوثر کربلا» در سه بخش با عنوان سه جام نوشته شده است. مباحث این سه جام (بخش) همگی زیرمجموعه مبحث «عقل نظری» هستند و به تعبیری دیگر، جزء مباحث حکمت نظری و عملی بوده که برخی درباره شناخت، هست و نیستها و بعضی درباره شناخت بایدها و نبایدها هستند و انتخاب کلمه جام به جای فصل به دلیل آن است که با نام کتاب هماهنگی بیشتری دارد.
در جام یکم کتاب «کوثر کربلا» رسالتهای معرفتی کربلا بیان میشود که محورش بیان هست و نیستهای مهم قرار است؛ در جام دوم رسالتهای عملی ـ اجرایی کربلا ارائه میشود که محور آن نیز بیان باید و نبایدهای مهم در این راستا است.
در جام سوم که «بلانوشان کربلا» نام دارد؛ مقتل سیدالشهدا (ع) با رویکرد خاص تربیتی ارائه شده که این رویکرد علت امتیاز آن از سایر مقاتل است. پیش از آغاز مقتل نیز در بخشی با عنوان «یادسپاری مهم» نظر آیت الله جوادی آملی درباره نقلهای مورخان و ارباب مقاتل، وقایع قبل و بعد از عاشورا بازگو شده است.
از مهمترین بخشهای این کتاب میتوان به انتشار رهنمودهایی به عزاداران سالار شهیدان از زبان آیتالله جوادی آملی اشاره کرد که در پایان این کتاب منتشر شده است.
کوثر کربلا را انتشارات اسراء در 375 صفحه و قیمت 8500 تومان منتشر کرده است.
نظر شما