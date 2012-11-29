9 مصوبه استانداری برای برون رفت مطبوعات هرمزگان از بحران

به گزارش خبرنگار مهر، مطبوعات محلی استان که دیگر توان حضوری پر رنگ و همیشگی بر روی پیشخوان دکه های مطبوعاتی را نداشتند و جای خالی برخی از نشریات محلی را مجلات و روزنامه های کشوری پر کرده بودند با تصویب 9 مصوبه در دیدار با استاندار هرمزگان بارقه امید برای آنها روشن شد تا به شکلی بتوان گفت شمارش معکوس برای حل مشکلات نشریات هرمزگان آغاز شده است.

مهلت یک ماه برای حل مشکل مسکن خبرنگاران

مسکن مهر خبرنگاران هم به یک معما تبدیل شده بود تا جائیکه در دو کارگروه شورای مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی در استان مطرح و هر بار موکول به بررسی کارشناسان مسکن می شد.

مدیرعامل خانه مطبوعات استان هرمزگان در مورد مصوبه استانداری برای حل مسکن خبرنگاران عنوان کرد: فاز اول مسکن خبرنگاران نیز که در قالب تعاونی مسکن در حال انجام بود در فرصت یک ماهه توسط اداره کل راه و شهرسازی به طور مستقیم عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

معرفی خبرنگاران واجد شرایط برای تحویل مسکن مهر

در دومین مصوبه استانداری خانه مطبوعات مکلف شد تا اسامی خبرنگاران واجد شرایط متقاضی مسکن را به اداره کل راه و شهرسازی اعلام و نسبت به واگذاری از طریق واحدهای مسکن مهر از سوی اداره راه و شهرسازی استان در اسرع وقت پیگیری شود.

فاطمه رکن الدینی در ادامه به فاز دوم مسکن خبرنگاران اشاره و خاطر نشان کرد: متقاضیان واجد شرایط مدارک خود را به خانه مطبوعات ارائه کنند تا نسبت به واگذاری مسکن مهر آماده تحویل اقدام شود.

معرفی 50 خبرنگار برای دریافت تسهیلات خرید کالا

در این مصوبه خانه مطبوعات هرمزگان موظف شد تا با هماهنگی معاونت برنامه ریزی استانداری اسامی 50 خبرنگار جهت اخذ وام خرید کالای منزل به هر نفر تا سقف 50 میلیون ریال به بانک صادرات اعلام و بانک مذکور موظف شد تا نسبت به پرداخت آن در اسرع وقت اقدام کند.

مدیرعامل خانه مطبوعات هرمزگان با تایید این مصوبه بیان داشت: خبرنگاران متقاضی دریافت وام می توانند به خانه مطبوعات هرمزگان مراجعه و نام نویسی کنند.

جلسه سه جانبه برای تعیین تکلیف مالیات مطبوعات

رکن الدینی در ادامه اظهارداشت: قرار بر این شد تا جلسه ای سه جانبه با حضور معاون برنامه ریزی استانداری، مدیرکل مالیاتی استان و نماینده خانه مطبوعات جهت تعیین و تکلیف نحوه اخذ مالیات از مطبوعات استان ظرف مدت یک هفته آینده برگزار شود و این مشکل به نحوه قانونی مرتفع شود.

200 میلیون ریال کمک برای تجهیز خانه مطبوعات

در جلسه مدیران مسئول نشریات محلی استان با استاندار هرمزگان همچنین تصمیم گرفته شد تا خانه مطبوعات هرمزگان با اعتبار 200 میلیون ریال از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان تجهیز شود.

کسر بدهی مطبوعات محلی از اعتبارات دستگاه های بدهکار

مدیران مسئول نشریات محلی یکی از مهمترین دغدغه ها و مشکلات پیش رو را عدم پرداخت پول آگهی ها، مناقصات و رپورتاژ آگهی ها توسط ادارات و دستگاه های دولتی عنوان کرده بودند.

استاندار هرمزگان هم برای رفع این مشکل مصوب کرد تا خانه مطبوعات لیست اسامی دستگاه های بدهکار به همراه مبلغ بدهی را به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استاناری اعلام و نامه ای جهت پرداخت از طریق این معاونت به دستگاه ها ارسال شود که در صورت عدم پرداخت از سر جمع اعتبارات آن دستگاه ها کسر شود.

فرصت سه ماه برای خلع ید پیمانکار چاپخانه مطبوعات در صورت عدم انجام تعهدات

مطبوعات هرمزگان که سالیانه مبالغ هنگفتی برای هزینه های چاپ نشریات در خارج استان پرداخت می کردند، بارها خواستار احداث چاپخانه شدند که از بد روزگار پیمانکار انتخاب شده برای احداث چاپخانه توان اجرای پروژه را نداشت و این امر موجب تاخیر چندین ساله پروژه شد.

در جلسه استانداری و با دستور استاندار مصوب شد جهت راه اندازی چاپخانه در استان مهلت سه ماه به سرمایه گذار داده شود و چنانچه در مهلت تعیین شده اقدامی ورت نپذیرفت نسبت به طی مراحل قانونی، خلع ید و واگذاری آن به فرد واجد شرایط دیگری از طریق اداره کل راه و شهرسازی با هماهنگی استانداری اقدام شود.

واگذاری زمین برای راه اندازی فرهنگسرای رسانه

هشتمین مصوبه برای حل مشکلات مطبوعات و خبرگزاری ها در استان هرمزگان راه اندازی فرهنگسرای رسانه بود، بر اساس این مصوبه طرح توجیهی راه اندازی فرهنگسرای رسانه توسط خانه مطبوعات تهیه و جهت بررسی و واگذاری زمین به اداره کل راه و شهرسازی ارسال شود که دو ماه برای انجام این پروسه مشخص شد.

طرح توجیهی خانه مطبوعات برای فضای کتابخانه مرکزی شهدا

در این مصوبه که آخرین مصوبه برون رفت مشکلات مطبوعات و رسانه های مستقر در استان بود مقرر شد خانه مطبوعات استان نسبت به تهیه و ارائه طرح توجیهی برای بهره برداری از فضای کتابخانه مرکزی شهدا به معاونت سیاسی و امنیتی استانداری اقدام کنند.

حال باید دید 9 مصوبه از سوی استانداری با پیگیری خانه مطبوعات تا چه اندازه اجرایی و موجبات حل مشکلات رسانه های محلی را بوجود می آورد.