فعالیت 1534 مربی پیش دبستانی در مراکز غیردولتی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اباذری ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح نخستین مرکز آموزشی نیروی انسانی ویژه مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی استان اظهار داشت: هزارو 354 مربی پیش دبستانی به نوآموزان در مازندران آموزش می دهند.



وی افزود: تعداد 14 هزارو 799 نوآموز پیش دبستانی در 673 کلاس با حضور هزار و 354 نفر مربی امسال در سطح استان مورد آموزش قرار می گیرند.



نماینده حقوقی موسسات غیردولتی مازندران یادآور شد: در سالجاری، تمام مربیان پیش دبستانی در مدارس غیردولتی، دولتی و کانون قرآنی ساماندهی شدند.



اباذری، به افتتاح مرکز آموزشی نیروهای انسانی وی‍ژه مدارس و مراکز آموزشی در استان اشاره کرد و یادآور شد: تربیت نیروی انسانی در این مرکز می تواند به رشد علمی و مهارتی دانش آموزان در مقاطع پیش دبستانی تا متوسطه کمک کند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

