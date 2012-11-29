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۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۸

اباذری اعلام کرد:

فعالیت 1534 مربی پیش دبستانی در مراکز غیردولتی مازندران

فعالیت 1534 مربی پیش دبستانی در مراکز غیردولتی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده حقوقی موسسات غیردولتی مازندران گفت: هزارو 354 مربی پیش دبستانی در مراکز غیر دولتی، دولتی و کانونهای قرآنی نوآموز تربیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اباذری ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح نخستین مرکز آموزشی نیروی انسانی ویژه مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی استان اظهار داشت: هزارو 354 مربی پیش دبستانی به نوآموزان در مازندران آموزش می دهند.

وی افزود: تعداد 14 هزارو 799 نوآموز پیش دبستانی در 673 کلاس با حضور هزار و 354 نفر مربی امسال در سطح استان مورد آموزش  قرار می گیرند.

نماینده حقوقی موسسات غیردولتی مازندران یادآور شد: در سالجاری، تمام مربیان پیش دبستانی در مدارس غیردولتی، دولتی و کانون قرآنی ساماندهی شدند.

اباذری، به افتتاح مرکز آموزشی نیروهای انسانی وی‍ژه مدارس و مراکز آموزشی در استان اشاره کرد و یادآور شد: تربیت نیروی انسانی در این مرکز می تواند به رشد علمی و مهارتی دانش آموزان در مقاطع پیش دبستانی تا متوسطه کمک کند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.
 

کد مطلب 1754315

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